Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten hat den Dax am Dienstag erstmals seit dem 13. Januar 2022 wieder auf mehr als 16.000 Punkte steigen lassen. Schon kurz nach Handelseröffnung und gut 16.011 Punkten drehte er aber ins Minus auf rund 15.800 Punkte am Nachmittag. Das Rekordhoch vom 5. Januar 2022 mit 16.285 Punkten im Handelsverlauf bleibt aber in Reichweite. Der Kriegsbeginn in der Ukraine und der sprunghafte Preisanstieg für Öl und Gas hatten den Index Ende September auf weniger als 12.000 Punkte fallen lassen, ehe eine schwungvolle Kurserholung startete.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft.

Deren Dynamik lässt jedoch nach. Von 12.000 auf 13.000 Punkte stieg der Dax im Oktober binnen drei Wochen, weitere zweieinhalb Wochen später waren Mitte November schon 14.000 Punkte wieder erreicht. Zwei Monate brauchte es dann bis zu 15.000 Punkten Mitte Januar, und für den nächsten Tausender dauerte es dann nun dreieinhalb Monate. Diese schwächere Dynamik veranlasst einige Beobachter, anzunehmen, dass der Hausse so langsam die Luft ausgeht und das ohnehin meist schwächere Sommerhalbjahr eher Kursverluste als Kursgewinne bereithalten wird.