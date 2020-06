Im Trend : Corona macht das Wohnmobil zum Luxus

Aktualisiert am

Alle wollen in den Urlaub, aber niemand will sich anstecken. Das macht die Reisemobile beliebt. Aber man muss wissen, wo man sie abstellen kann.

In Zeiten von Corona wird der Sommerurlaub zu einer Flucht ins Ungewisse: Hygienevorschriften in Hotels, Reservierungen für die Strandbar, Flüge mit Schutzmaske. Kein Wunder, dass deswegen viele Menschen nach einer Alternative zum klassischen Urlaub im Hotel suchen. Dabei entdecken sie das Wohnmobil für sich. Urlauber, die sich für diese Reiseform entscheiden, streben nach Selbstbestimmung, Naturverbundenheit und Flexibilität. All diese Freiheiten können Wohnmobilreisende trotz der bestehenden Unsicherheiten genießen.

Wer jetzt die Vorteile dieses Reisens entdeckt, steht aber vor einem Problem. Seit mehreren Jahren wachsen die Neuzulassungen von Wohnmobilen im zweistelligen Prozentbereich. Die Nachfrage ist groß und hat dafür gesorgt, dass man bei einem Kauf mehrere Monate auf seine Bestellung warten muss. „Durch die Pandemie haben wir die Produktion eines ganzen Monats verloren“, sagt der Geschäftsführer des Caravaning Industrie Verbands (CVID), Daniel Onggowinarso. Das verschärft die Lage am Neuwagenmarkt nachdrücklich. Ausweichmöglichkeiten bieten gebrauchte Modelle – könnte man meinen.