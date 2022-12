Kraftstoffpreise : Das teuerste Tankjahr aller Zeiten

Pünktlich zur Reisewelle in den Winterurlaub steigen die Spritpreise an Deutschlands Tankstellen wieder etwas – nach zwölf bewegten Monaten.

Die Preise für Benzin und Diesel sind über Weihnachten wieder etwas gestiegen, der Preis für Rohöl erreichte zeitweise ein Drei-Wochen-Hoch, und auch der Preis für Heizöl zieht wieder etwas an. Insgesamt wird das Jahr 2022 nun nicht nur als eines mit einer besonders hohen Inflation in die Geschichte eingehen. Der Benzinpreis erreichte in diesem Jahr nach Berechnungen des Autoklubs ADAC sogar den höchsten Stand aller Zeiten – und zwar nicht nur an einzelnen Tagen nach dem Beginn des Ukrainekriegs, sondern sogar auch im Jahresdurchschnitt.

Für diesen Rekord müssen die extrem hohen Preise in Mark aus der Zeit der Hyperinflation der 1920er-Jahre dann allerdings wohl entsprechend umgerechnet werden. Der ADAC jedenfalls hatte nach eigenen Angaben primär die Preise seit Gründung der Bundesrepublik in Mark und Euro im Blick.

Die Preise von 2012 wurden übertroffen

Nach Zahlen des Autoklubs wird Super E10 im Jahresdurchschnitt 2022 voraussichtlich rund 1,86 Euro je Liter gekostet haben und Diesel 1,95 Euro je Liter. Das sind rund 27 beziehungsweise 47 Cent mehr als im bisher teuersten Tankjahr der jüngeren Geschichte, das war das Jahr 2012.

Am 13. September 2012 kostete Super im Schnitt 1,709 Euro je Liter. Das galt bislang als der höchste Durchschnittspreis aller Zeiten. Damals beschloss der Bundestag, dass alle Tankstellen künftig ihre Preise in Echtzeit ans Bundeskartellamt melden müssen, damit Apps für die Autofahrer mit diesen Werten gefüttert werden können. Die Kartellbehörden hatten auch damals schon die Marktmacht der Mineralölkonzerne im Blick. Der Arabische Frühling hatte in jenem Jahr aber auch Rohöl erheblich verteuert.

Recht teuer war Sprit auch im Tankherbst 2018 gewesen: Damals hatte das Niedrigwasser des Rheins und seiner Nebenflüsse die Transportkosten in die Höhe getrieben. Die Spritpreise in diesem Jahr aber lagen noch mal deutlich darüber.

Im Jahresverlauf 2022 war Super E10 nach Zahlen der Internetplattform Clever Tanken am 10. März am teuersten gewesen mit 2,203 Euro je Liter. Selbst bei kleineren Autos konnte eine Tankfüllung plötzlich mehr als 100 Euro kosten. Das Bundeskartellamt nahm den Kraftstoffmarkt auf Raffinerieebene genauer in den Blick. Es berichtete durchaus von hohen Margen – fand aber keine Hinweise direkt auf Preisabsprachen oder andere kartellrechtliche Vergehen der Mineralölgesellschaften.

Wer über die Weihnachtstage Verwandte besucht hat oder jetzt in den Winterurlaub aufbricht, dem fällt möglicherweise auf, dass die Kraftstoffpreise zuletzt nun wieder etwas angezogen haben. Super E10 kostete im Bundesdurchschnitt 1,691 Euro, Diesel 1,818 Euro je Liter. An den Autobahntankstellen entlang der Hauptreiserouten sind die Preise allerdings noch mal deutlich höher. Zuvor hatten die Preise seit Anfang November etwas nachgegeben.

Der ADAC macht für den neuerlichen Anstieg vor allem den höheren Rohölpreis verantwortlich. Rohöl hatte sich von zeitweise nur noch gut 75 Dollar Anfang Dezember auf zuletzt gut 84 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter) für die Nordseesorte Brent verteuert. Einen spürbaren Anstieg des Preises hatte es schon am Freitag vor Weihnachten gegeben, dieser setzte sich am Dienstag zunächst fort.

Ein Cocktail an Nachrichten treibt den Preis

Dabei kamen offenbar verschiedene Faktoren zusammen – Nachrichten aus Russland, Amerika und nicht zuletzt China.

„Es war tatsächlich ein Cocktail aus bullishen Nachrichten, der den Ölpreis zuletzt auf ein Drei-Wochen-Hoch hievte“, sagte Frank Schallenberger, Ölfachmann der Landesbank Baden-Württemberg. Zum einen kam aus Russland eine Einschätzung, wie auf die westlichen Sanktionen reagiert werden könnte. „Immerhin könnte die russische Ölförderung nach diesen Angaben Anfang 2023 wohl um 5 bis 7 Prozent sinken“, sagte Schallenberger. Zum anderen dürfte der Kälteeinbruch in Nordamerika die Ölförderung in den Vereinigten Staaten beeinträchtigen. Als wichtigsten Faktor des jüngsten Aufwärtstrends des Ölpreises sieht Schallenberger aber China: Die Lockerung der strikten Null-Covid-Politik habe die Internationale Energieagentur (IEA) ja schon Mitte Dezember veranlasst, die Schätzung für die Ölnachfrage 2023 – trotz eines schlechten Konjunkturumfelds – nach oben zu revidieren. Die jüngste Ankündigung, dass vom 8. Januar an die Quarantänepflicht bei der Einreise nach China entfalle, dürfte dafür sorgen, dass die Reiseaktivitäten fürs kommende Jahr höher eingeschätzt würden: „Gut möglich also, dass die IEA in ihrem nächsten Bericht zum Ölmarkt Mitte Januar die Nachfrageschätzung für 2023 noch weiter nach oben revidiert“, sagte Schallenberger.

Auch der Heizölpreis, der Anfang Dezember auf die tiefsten Stände seit dem Frühjahr gefallen war, ist zuletzt wieder etwas gestiegen. Nach Zahlen des Internetportals Heizoel24, an das 500 Ölhändler ihre Preise melden, kosteten 100 Liter am Dienstag im Durchschnitt 123,96 Euro. Anfang Dezember waren es zeitweise nur 114 Euro gewesen; in der ganz teuren Phase im März aber auch schon mal 215 Euro. In seinem Marktbericht nennt das Portal China und die Vereinigten Staaten als wichtige Gründe für steigende Ölpreise, erwähnt aber zugleich, dass es in der Praxis wegen der Feiertage aktuell nicht viel Heizöllieferungen an Endverbraucher gebe.

Die Preise für Heizöl und Diesel waren zeitweise auch deshalb ungewöhnlich stark gestiegen, weil viele Unternehmen, die für ihre Produktion normalerweise Erdgas verwenden, aber auch Heizöl verwenden können, sich vorsichtshalber mit beidem eindeckten.