Zocken gegen die Zocker : Das sind die Köpfe hinter dem Gamestop-Phänomen

Um komplizierte Vorgänge zu vereinfachen, hilft oft die Frage: Wer sind die Guten, wer die Bösen? In einer der aufregendsten Spekulationsgeschichten an der Wall Street hat Robinhood-Gründer und Chef Vlad Tenev die besten Aussichten auf die Rolle des Oberschurken.

Robinhood ist die aufstrebende Wertpapierhandels-App für Amateuranleger. Koordiniert über soziale Medien wie die Reddit-Subgruppe Wallstreetbets, haben die Amateur-Investoren Robinhood genutzt, um sich Gamestop und andere Aktien vorzuknöpfen, die eines gemeinsam haben: Die Firmen sind das Ziel von Leerverkäufern. Das wiederum sind Investoren, die sich von anderen Aktien gegen Gebühr leihen, sie verkaufen und zur verabredeten Frist zurückkaufen, um sie dem Verleiher zurückzugeben. Leerverkäufer profitieren so, wenn ihre Aktien fallen.

Diesmal kam es aber anders, weil Wallstreetbets-Anleger die Kurse der Aktien nach oben und damit einige Leerverkäufer fast in den Ruin trieben. Tenev stoppte am Donnerstag die Attacke auf die Shortseller, indem er Käufe von Gamestop und anderen Papieren unterband. Ein Kursverfall war die Folge. Das rief den Superstar der Demokratischen Partei, Alexandria Ocasio-Cortez, auf den Plan. Sie nannte Tenevs Entscheidung auf Twitter nicht akzeptabel und kündigte eine parlamentarische Untersuchung an. Was sie sagt, hat Wucht: 12 Millionen Menschen folgen ihr allein auf Twitter.

Büttel der Hedgefonds

Sie fand die Unterstützung der ungewöhnlichsten Koalition in der amerikanischen Politik: Der rechte texanische Senator Ted Cruz, Donald Trump jr. und der Lieblings-TV-Entertainer der progressiven Großstadteliten, Jon Stewart, pflichteten ihr bei. Der Tesla-Gründer Elon Musk ist ohnehin auf ihrer Seite. Er hegt einen Groll gegen Leerverkäufer, die sein Autounternehmen ins Visier genommen hatten, wenn auch ohne Erfolg. Er hatte mit gezielten Tweets Käufe von Gamestop-Aktien erkennbar beflügelt. Knapp 50 Millionen Menschen folgen ihm schließlich auf Twitter: Dort verbreitete er gewohnt eloquent, dass Leerverkäufe ein Schwindel seien.

Kein Wunder, dass Robinhood auf sozialen Medien inzwischen als Büttel der Hedgefonds bezeichnet wird. Die Empörung ist umso größer, weil Robinhood mit seiner Namensgebung, seinem Marketing und dem gebührenfreien Aktienhandel den Eindruck erweckt hatte, eine Art Anwalt der kleinen Leute zu sein. Sein Null-Gebühren-Modell hat Millionen Kleinanleger angelockt und die Konkurrenz zu Preisnachlässen gezwungen.

Ein genauer Blick in das Geschäftsmodell des Unternehmens zeigt allerdings etwas anderes: Wichtigster Geldbringer ist Citadel Securities. Der Finanzdienstleister kauft die Handelsaufträge solcher Firmen wie Robinhood und nimmt dabei automatisch die Gegenseite des Auftrags ein. Sie kaufen die Aktien, die jemand verkaufen will, und sie verkaufen die Papiere, die jemand erwerben will. Sie verdienen als sogenannte „Marketmaker“ an jeder Transaktion.

Ken Griffin, einer der reichsten Amerikaner, ist nicht nur Mehrheitseigner von Citadel Securities, sondern auch Chef des Citadel-Hedgefonds. Dieser hatte mit einer Finanzspritze einen anderen Hedgefonds namens Melvin gestützt, nachdem dieser Milliarden mit seinem Leerverkauf von Gamestop-Aktien verlor. In den sozialen Medien wird nun spekuliert, dass Griffin Robinhood angewiesen hat, die Spekulation der Wallstreetbets-Anleger zu unterbinden.

Heimlicher Strippenzieher

Damit wächst Griffin in die Rolle des heimlichen Strippenziehers hinein, der Wall-Street-Institute und ihre Wetten vor den Spekulationen der kleinen Leute schützt. Empörung macht sich längst breit. Nur: Wegen seiner diversifizierten Geschäftsinteressen ist gar nicht klar, ob Griffin vom Kaufstopp profitiert, zumal noch nicht einmal sicher ist, ob sein Hedgefonds an den jüngsten Leerverkäufen beteiligt ist. Citadel hat inzwischen bestritten, auf Robinhood Einfluss genommen zu haben. Dessen Chef Tenev sagt, sie hätten den Kauf von einem Dutzend sehr volatiler Wertpapiere gestoppt, um ihre Firma und die Kunden zu schützen. Man habe nicht auf Anweisung von Hedgefonds gehandelt. Robinhood muss Handelstransaktionen mit Kapital in Clearinghäusern unterlegen, je volatiler die Werte, desto mehr Kapital. Besonders volatil zeigten sich die Werte, die auf den sozialen Medien viral gegangen waren. Tenev fürchtete offenbar, an seine finanzielle Grenze zu kommen. Investoren haben nach Medienberichten am Donnerstag Geld nachgeschossen, um die Handels-App zu stützen.

Damit ist nicht mehr ganz klar, wer die Bösen sind. Auf den sozialen Medien tröstet man sich, dass wenigstens Shortseller bluten mussten. Sie haben eine schlechten Ruf, der haften bleibt, obwohl sie beispielsweise Bilanzskandale bei Enron und Wirecard aufdeckten. Gekniffen sind auch Kleinanleger, die auf Aktien sitzen, für die fundamental gar nichts spricht. Die Angelegenheit bleibt kompliziert.