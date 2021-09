Altersvorsorge : Das Risiko eines langen Lebens

Der SPD-Kanzlerkandidat hat sich festgelegt: Mit ihm werde es eine Rente von 70 Jahren an nicht geben, hat Olaf Scholz im Wahlkampf mehrfach betont. Vorschläge von Wissenschaftlern, das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, lehnt er ab. Als ehemaliger Bundessozialminister, der das Erbe Franz Münteferings verwalten musste – die Rente mit 67 –, kennt er die Vorbehalte in der Arbeitnehmerschaft.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Als Stimme der Wissenschaft dagegen hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder die Deutsche Bundesbank präsentiert. Wegen der steigenden Lebenserwartung müsse das Renteneintrittsalter auf fast 70 Jahre steigen, damit die Beitragssätze und das Rentenniveau stabil blieben.

Die Rechnungen dazu sind einfache Kalkulationen, in denen sich die drei Zielvariablen Rentenniveau, Beitragssatz und Eintrittsalter verschieben lassen. Der langfristige Trend ist leicht zu erkennen: Die Zeit des Rentenbezugs wird immer länger. In den sechs Jahrzehnten seit 1960 hat sie sich im Durchschnitt von zehn auf 20 Jahre verdoppelt. Dafür braucht es einen finanziellen Ausgleich, der zum Teil durch die steigende Produktivität der Wirtschaft erfolgt.

Auch für Kunden im Alter von 108 Jahren muss es reichen

Ursache ist die steigende Lebenserwartung. Menschen in Industrieländern werden älter und leben zumeist besser. Über einige Jahrzehnte ist der Anstieg im globalen Durchschnitt linear. Als Faustformel kann gelten, dass eine jüngere Kohorte gegenüber einer älteren in einem Jahr etwa zwei Monate zusätzliche Lebenszeit gewann. In einigen Ländern ist der Trend aber gebrochen.

„In Deutschland zeigen die Daten zeigen eine Stagnation seit 2014 bei 81 Jahren. Vielleicht beginnt der Anstieg wieder in einigen Jahren“, sagt Dmitri Jdanov, Leiter der Abteilung für demographische Daten am Max-Planck-Institut für demographische Forschung in Rostock. „Die Wellen hängen von der Entwicklung neuer Technologien ab.“ Noch kann niemand sagen, ob die seit der Corona-Krise gut erforschten mRNA-Impfstoffe einmal einen Durchbruch in der Krebsbekämpfung bringen. Irgendein medizinisches Verfahren kann den Einfluss von onkologischen Erkrankungen auf die Mortalität verändern. Unter Versicherungsmathematikern ist das zumindest ein Szenario, das sie in ihre Überlegungen einbeziehen müssen.

F.A.Z. Machtfrage – Der Newsletter zur Bundestagswahl jeden Dienstag ANMELDEN

Denn ihre Unternehmen garantieren ihren Kunden monatliche Rentenzahlungen bis ans Lebensende. Ob diese 108 Jahre alt werden wie der Schauspieler Johannes Heesters oder am zweiten Tag des Ruhestands versterben, sie müssen für alle Fälle genug Mittel vorhalten. „Wenn sich alles entwickelt wie erwartet, entstehen Risikogewinne, die zu mindestens 90 Prozent an das Kollektiv der Versicherten zurückgehen“, sagt Max Happacher, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Aktuarvereinigung. „Das Kollektiv ist kein Individuum. Aber das ist der Kern des Versicherungsgedankens.“