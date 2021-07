Aktualisiert am

Investieren in Kunst : Das nächste große Ding des Fintech-Veteranen

Carlo Kölzer hat mit seinem Unternehmen 360T den Währungshandel digitalisiert und für den Verkauf an die Deutsche Börse hunderte Millionen bekommen. Nun will er Kunst und Immobilien durch Token investierbar machen.

Carlo Kölzer, 48, Gründer der Devisenhandelsplattform 360T und von 360X, im Foyer des Westend Carrees in Frankfurt. Bild: Lucas Bäuml

Man kann sich gegen seine Ideen nicht wehren. Carlo Kölzer sagt den Satz so lapidar dahin, auf die Frage, ob er mit seinem 300-Mann-Unternehmen 360T nicht ausgelastet genug sei, um nun nicht auch noch 360X zu gründen. In Teilzeit will er das neue Projekt angehen. Aber wer Carlo Kölzers Werdegang ein wenig verfolgt hat, weiß, dass Teilzeit eigentlich ein Fremdwort für ihn ist. Wenn er etwas macht, dann richtig, mit Haut und Haaren und voller Energie.

Anders hätte er es auch gar nicht dahin geschafft, wo er jetzt ist. „Three guys und ein Laptop“, so beschreibt er seine unternehmerischen Anfänge. Das war im Jahr 2000. „Da haben wir ein Fintech gegründet, als es das Wort Fintech noch gar nicht gab.“ Die Idee: den Handel mit Währungen, den größten und liquidesten Bereich am Kapitalmarkt, zu digitalisieren. Aber Digitalisierung war damals noch ein Fremdwort. Doch Kölzer glaubte fest an die Vision, diesen billionenschweren Markt transformieren zu können, kündigte mit 27 Jahren seine Stelle bei der Dresdner Bank und begann die Selbständigkeit: „Ohne Ahnung, ohne Geld, ohne Relationships.“