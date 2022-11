Mit kleinen Lichtblicken : Schauriges zu Halloween am Anleihemarkt

Aktualisiert am

Schauriges zu Halloween am Anleihemarkt

Halloween ist vorbei, aber am Anleihemarkt hält der Grusel an. Das hat nicht allein mit dem Termin für das Fest zu tun. Die Fondsgesellschaft M&G nutzt jedes Jahr diesen Anlass, um – dekoriert mit Fledermäusen oder Spinnen – Grafiken zu veröffentlichen, die auf bedenkliche Entwicklungen in der Szene aufmerksam machen.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der wohl schaurigste Chart in diesem Jahr bildet die Portfoliorenditen ab. „Kein Sofa, hinter dem man sich verstecken kann“, titeln die Analysten von M&G. „Ob Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen, Währungen oder Aktien – 2022 gab es nur wenige Orte, an denen man sich vor dem Gespenst steigender Zinsen und einer furchterregenden Verlangsamung des Wachstums verstecken konnte“, heißt es in der launigen Analyse.