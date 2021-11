Nachhaltigkeit : Das grüne Risiko

Stephen Schwarzman gehört zu einer kleinen Gruppe von Großanlegern, deren Äußerungen die Finanzwelt in Unruhe versetzen können. So war es auch in der vergangenen Woche: Der Amerikaner, Gründer der Beteiligungsgesellschaft Blackstone und einer der erfolgreichsten Investoren der Welt, ließ da auf einer Investmentkonferenz in Saudi-Arabien seinem Unmut freien Lauf. Die Welt brauche sich nicht über die hohen Energiepreise zu wundern, sagte Schwarzman. Sein Argument geht in etwa so: Die Anleger und die Banken seien nicht mehr bereit, ihr Geld klassischen Energiefirmen wie beispielsweise Ölunternehmen anzuvertrauen. Viele Öl- und Gaskonzerne erlebten eine regelrechte Kreditklemme. Stattdessen fließe das Geld in die entgegengesetzte Richtung – in Unternehmen, die sich unter sogenannten ESG-Gesichtspunkten besonders hervortun.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die Abkürzung steht für Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (gute Unternehmensführung) und hat es an den Finanzmärkten zu einiger Popularität gebracht. Jede Fondsgesellschaft, die etwas auf sich hält, versucht das Geld ihrer Anleger heutzutage so anzulegen, dass es in möglichst grüne und damit auch vermeintlich gute Unternehmen fließt. Dies erwarten viele Anleger in Zeiten des Klimawandels, und dies fordern auch die Regulierungsbehörden immer stärker.