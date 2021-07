Scherbaums Börse : Das Geheimnis hinter der Apple-Aktie

Eine Milliarde, eine unglaubliche Zahl. So viele iPhones des amerikanischen Technologie-Konzerns Apple sind nach Angaben von Vorstandschef Tim Cook aktuell in Betrieb. Und wer selbst kein Apple-Fan sein mag, wird bei dieser Zahl aber trotzdem heimlich den Hut ziehen: 1,65 Milliarden. So viele Apple-Geräte sind insgesamt weltweit in Betrieb. Mit diesen beiden Zahlen ist eigentlich schon alles gesagt, weshalb sich ein langfristig orientierter Anleger – wenn er es nicht schon längst getan hat – die Aktie der Kalifornier intensiver anschauen sollte.

Einige deutsche Anleger wollen ja stets mehr Rendite haben, als es ein üblicher ETF auf den Dax im Schnitt über viele Jahre hergibt. Nicht umsonst zocken manche mit sogenannten Pennystock-Werten oder kaufen dubiose Rohstoff- und Explorations-Aktien, die immer wieder auf diversen Finanzportalen gepusht werden, um die schnelle Rendite zu machen. Warum eigentlich?