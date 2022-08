Steuerlich begünstigt? : Dienstwagen sind gar nicht so privilegiert

Da ist er wieder, der Angriff auf die Dienstwagen-Besteuerung. „Dienstwagen-Privileg“ sagt Grünen-Chef Omid Nouripour und will die Steuern erhöhen, um dem Staat mehr Geld für andere Zwecke zu verschaffen.

Da horcht so mancher auf, denn so furchtbar verlockend schienen Dienstwagen in den vergangenen Jahren nicht mehr. Da sind die Bekannten, die seit Jahren einen Dienstwagen fahren, dann aber noch mal nachrechnen und ihr nächstes Gefährt lieber privat kaufen. Da ist das große Unternehmen voller Steuerberater, in dem fast keiner einen Dienstwagen haben will, weil das kaum jemand lohnend findet. Sollten die sich alle verrechnet haben? Oder sind die alle nur verrückte Einzelfälle?

In diesen Wochen kursieren viele Studien, die zwar spektakuläre Überschriften haben, bei näherem Hinsehen aber wenig erhellend sind. Der Thinktank Agora Energiewende veröffentlicht ein Papier, in dem aber eine Modellrechnung für nur ein konventionell betriebenes Auto steht, nämlich den Audi Q5, und das ist nun wirklich nicht der meistverkaufte Dienstwagen Deutschlands.

Wer fährt 18.000 Kilometer im Jahr?

Das Umweltbundesamt wiederum behauptet, die aktuelle Regelung der Steuereinnahmen koste den Staat jährlich rund drei Milliarden Euro. Wer genau guckt, wie diese Zahl zustande kommt, der stellt fest: Das Amt hat gar nicht selbst gerechnet. Stattdessen reicht es eine Zahl durch, die eine Umweltorganisation namens „Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft“ aufgeschrieben hat. Deren Rechnung wiederum ist sehr ausführlich, trifft aber zwei wesentliche Annahmen aus der hohlen Hand. Das ist nicht ehrenrührig, zuverlässige Daten über Dienstwagen sind kaum zu bekommen. Diskutabel sind die Annahmen trotzdem. Unter anderem: Dienstwagenbesitzer würden im Jahr rund 18 000 Kilometer privat fahren, mindestens. Das muss man nicht unbedingt für plausibel halten. Immerhin fuhr der durchschnittliche Deutsche schon vor der Pandemie nur 12 000 Kilometer und macht seitdem noch weniger Strecke. Weil die Studienlage so schlecht ist, hat die F.A.S. selbst einige Modellrechnungen angestellt.

Das geht so: Einerseits ist wichtig, wie die Autos besteuert werden. Wer einen Dienstwagen privat nutzen darf, bekommt nämlich vom Finanzamt einen Betrag zum Bruttolohn dazugezählt – den sogenannten „geldwerten Vorteil“. Der wird in der Regel pauschal berechnet, weil der Autofahrer sonst jede Fahrt im Fahrtenbuch notieren und das Finanzamt alles kontrollieren müsste. Oft kommt es wegen der Fahrtenbücher zu Gerichtsverfahren. Das lohnt sich wirklich nur für Leute, die selten privat unterwegs sind. Für die Pauschale dagegen zieht das Finanzamt in der Regel einfach den Neupreis des Autos heran und berücksichtigt, wie weit der Arbeitnehmer bis zum Büro fahren muss.

Andererseits muss man wissen, wie teuer das Auto im Betrieb ist. Wenn das Auto weniger Kosten verursacht als den geldwerten Vorteil, dann ist es lohnender, wenn der Arbeitnehmer sich das Geld auszahlen lässt und das Auto selbst kauft – dann ist dieser Dienstwagen steuerlich nicht privilegiert. Die F.A.S. verwendet dazu die Angaben aus dem ADAC-Autokostenrechner, berücksichtigt aber zudem, dass Neuwagenkäufer oft einen Rabatt gegenüber dem Listenpreis bekommen.

All das hat die F.A.S. für vier Modelle gemacht, die zu den verbreiteteren Dienstwagen Deutschlands zählen. Das ist der VW Passat, auch ein BMW-Kombi ist dabei, als Luxusauto zudem die Mercedes S-Klasse. Als Kleinwagen geht der Opel Corsa ins Rennen, denn die Zulassungsstatistiken zeigen: Dienstwagen sind längst nicht immer große Oberklasse-Limousinen. Das weiß jeder, der gelegentlich die Autos von Pflegediensten auf den Straßen sieht. So gehört auch der Corsa gehört zur Top-10 der deutschen Dienstwagen.