Starker Jahresauftakt : Das Comeback der Anleihen

Auch wenn die Züge nicht immer pünktlich sind, am Anleihemarkt ist auf die Deutsche Bahn Verlass. Sie denkt an die Privatanleger. Bild: dpa

Der Jahresauftakt ist an den Anleihemärkten vielversprechend gewesen. Zum einen stiegen die Kurse, was die Renditen drückte. Zum anderen schwappt eine regelrechte Emissionslawine über die Anleger. Doch diese wird bislang vom Markt problemlos aufgenommen. Als Ko-Leiter des Geschäfts mit Unternehmensanleihen für HSBC in Kontinentaleuropa mischt Ingo Nolden ganz vorne mit. Er zeigt sich Gespräch mit der F.A.Z. zuversichtlich: „Die Situation hat sich für die Unternehmen am Anleihemarkt verbessert. Konnten oder wollten einige im vergangenen Jahr nicht an den Markt gehen, ist das nun wieder möglich.“

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft.



Die hohen Emissionsaktivitäten in den ersten Wochen des neuen Jahres verdeutlichen für ihn den Nachholbedarf der Unternehmen. „Sie nutzen die derzeit gute Stimmung an den Märkten. Dem steht aber weiterhin eine negative Stimmung in der Realwirtschaft angesichts der drohenden Rezession gegenüber“, gibt Nolden zu bedenken.