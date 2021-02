Kontenvergleich : Gebührenfreie Girokonten verschwinden nicht

Gibt es das eigentlich noch, Girokonten ohne eine monatliche Grundgebühr? Viele Banken haben zuletzt an ihren Konditionen rund ums Girokonto herumgeschraubt. So hatte die Commerzbank ihre Kunden schon in der vergangenen Woche auf künftig höhere Preise eingestellt.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Am Montag wurde dann mitgeteilt, dass die Direktbank-Sparte Comdirect ihr Girokontomodell umstellt: Es soll in seinen Leistungen stärker an eine „digitalaffine Zielgruppe“ angepasst werden – dafür verschwindet die bislang bedingungslose Gebührenfreiheit. Ohne monatliche Gebühr sei das Konto nur noch, wenn es „aktiv genutzt“ werde; gemeint ist ein monatlicher Mindest-Geldeingang von 700 Euro, drei Zahlungen über Apple- oder Google Pay oder eine Wertpapiertransaktion im Monat. Ansonsten zahlt man 4,90 Euro. Für Studenten, Praktikanten und Azubis unter 28 Jahren sei das Konto kostenlos. Für Bestandskunden der Comdirect gelten die neuen Bedingungen vom 1. Mai an.