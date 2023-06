Nicht, dass die Zinsen vieler Banken für das Ersparte ihrer Kunden im Moment besonders üppig zu nennen wären. Während die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Einlagensatz, zu dem Einlagen der Banken bei ihr verzinst werden, mittlerweile auf 3,25 Prozent angehoben hat, liegen die durchschnittlichen Tagesgeldzinsen für Sparer bei knapp 1,6 Prozent. Gerade auf dem flachen Land gibt es oft sogar noch deutlich weniger.

Aber selbst diese niedrigen Zinsen bekommen keineswegs alle Kunden. Wie aus einer Erhebung der FMH-Finanzberatung hervorgeht, die der F.A.Z. exklusiv vorliegt, staffeln viele Banken ihre niedrigen Zinsen dann noch mal nach der Höhe der Einlagen der Sparer. Während in der Negativzinsphase bisweilen große Einlagen gleichsam zinsmäßig abgestraft wurden, ist es jetzt genau umgekehrt: Wer wenig hat, bekommt nicht viel. Laut FMH geht derzeit gut jede fünfte Bank so vor. In der Untersuchung war das bei 105 von 461 Banken aktuell der Fall.

Ein Beispiel: Bei der Kreissparkasse Erding-Dorfen im Umland von München bekommen Kunden bis 10.000 Euro einfach 0 Prozent Zinsen für Tagesgeld. Das steigt für Beträge zwischen 10.000 und 50.000 Euro auf 0,15 Prozent, für Einlagen zwischen 50.000 und 500.000 Euro auf 0,2 Prozent und für Beträge oberhalb von 500.000 Euro auf 0,3 Prozent. Auch bei Volksbanken finden sich ähnliche Staffelungen, beispielsweise von 0,05 Prozent Zinsen für Einlagen unter 2500 Euro bis hin zu 0,5 Prozent für Einlagen von 100.000 Euro an. Aber selbst Letzteres ist natürlich nicht wirklich viel.

Nun sind Staffelzinsen kein völlig neues Phänomen. Der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) verweist zu Recht darauf, dass es auch vor der Niedrigzinsphase schon Zinssätze in Abhängigkeit von der Höhe der Spareinlagen gegeben hatte, bevor die Zinsen dann für einige Jahre mehr oder minder ganz verschwunden waren. Nur: Staffelzinsen zwischen 0,5 und 0,05 Prozent gab es früher natürlich nicht. Das ist ein aktuelles Phänomen: Auch wenn die EZB, wie von den Banken über viele Jahre gefordert, ihre Leitzinsen angehoben hat, bleiben gerade für viele Bestandskunden von Banken und Sparkassen die Sparzinsen weiter extrem niedrig.

EZB setzt auf den Wettbewerb um Einlagen

„Was tun, spricht Zeus“, zitierte der frühere Kölner Wirtschaftsprofessor Wolfgang Kitterer angesichts solcher – scheinbar aussichtsloser – ökonomischer Situationen gern Friedrich Schiller: „Die Welt ist weggegeben, der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein.“ In Schillers Gedicht „Die Teilung die Erde“, in dem der arme Poet bei der Aufteilung der Welt durch sein etwas spätes Erscheinen nichts abbekommen hat, ist die Auflösung, die ihm der Göttervater gibt: „Willst du in meinem Himmel mit mir leben – so oft du kommst, er soll Dir offen sein.“ Kitterer sagte dann gern, der Himmel der Ökonomen sei der Wettbewerb, der auch in schwerer Lage oft Erstaunliches bewirken könne.

Das ist die Hoffnung, auf die auch die EZB aktuell setzt. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sagte in der vergangenen Woche bei der Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts der Notenbank, die EZB gebe keine Prognosen für die Sparzinsen ab. Sie rechne aber damit, dass die Verknappung der Überschussliquidität, die mit ihrer Straffung der Geldpolitik verbunden sei, mit der Zeit mehr Wettbewerb bei den Banken um Spareinlagen auslösen werde. Und dass mit diesem Wettbewerb die Einlagenzinsen der Banken für ihre Kunden steigen werden.

Im Moment scheint es oft Trägheit der Bankkunden zu sein oder wenig Zeit oder Interesse, sich um diese Angelegenheiten zu kümmern, die es vielen Banken erlauben, gerade ihren treuen Bestandskunden sehr niedrige Zinsen aufs Ersparte zu zahlen. Wer höhere Zinsen haben will, muss die Bank wechseln oder wenigstens einen Teil seines Geldes umplatzieren.