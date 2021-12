Autoaktien im Vergleich : Daimler schlägt Tesla

Er hat es wieder getan: Elon Musk holte sich diese Woche ein bisschen Geld von der Börse. 906 Millionen Dollar, um genau zu sein, denn der Vorstandschef und Großaktionär von Tesla verkaufte ein weiteres Aktienpaket. Musk hatte Anfang November angekündigt, er werde sich von 10 Prozent seiner Anteile am weltgrößten Hersteller von Elektroautos trennen. Zuvor hatte der Amerikaner seine Anhänger auf Twitter über das Vorhaben abstimmen lassen. Die Einnahmen aus seinem jüngsten Verkauf nutzt der Superstar-Unternehmer laut einer Börsenpflichtmitteilung, um Steuern zu bezahlen, die fällig werden, weil er weitere Optionen zum verbilligten Erwerb von Tesla-Aktien ausgeübt hat. Musk hatte diese von dem Autobauer in früheren Jahren als Bezahlung erhalten.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

An der Börse kam die Aktion des reichsten Mannes der Welt diese Woche gar nicht gut an. Der Aktienkurs von Tesla stand diese Woche in New York ähnlich wie andere Technologiewerte schwer unter Druck. Der Börsenwert von Tesla rutschte erstmals seit Oktober unter die symbolträchtige Marke von einer Billion Dollar, was freilich immer noch mehr als dreimal so viel ist wie der Wert von BMW, Daimler und VW zusammen.