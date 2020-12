Rückenwind für EZB : Dänemark will zum Target-System dazustoßen

Das in Deutschland oftmals kritisierte System bekommt einen neuen Partner: In Zukunft sollen auch Abrechnungen in dänischen Kronen möglich sein. Auch jetzt schon können Nicht-Euro-Länder bei dem System andocken.

Nicht-Euroland Dänemark: In Kopenhagen werden Banknoten in Kronen gedruckt. Bild: Reuters

Dänemarks Notenbank will dem Verrechnungssystem der Europäischen Zentralbank (EZB) beitreten, mit dem Zahlungsströme zwischen den Geschäftsbanken und Notenbanken in Europa abgewickelt werden. Das hat die EZB am Dienstag mitgeteilt. Der Vorgang ist auch deshalb bemerkenswert, weil Dänemark mit seiner eigenen Währung, der dänischen Krone, nicht zum Euroraum gehört – und auch deshalb, weil es gerade im Euroland Deutschland immer mal wieder Kritik am Target-System und den sogenannten Target-Salden gibt.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Bis November 2025 solle die dänische Krone an die Zahlungsplattform „T2“ angeschlossen werden, teilt die EZB mit. Bei diesem Buchstaben-Kürzel handelt es sich um den Namen des Nachfolgesystems für das europäische Verrechnungssystem „Target 2“. Es soll im November 2022 das alte System ersetzen. Die dänische Notenbank hat laut EZB zudem Interesse geäußert, einem Verrechnungssystem des Euroraums für sehr schnelle Zahlungen namens „Tips“ beizutreten. Dieses ermöglicht es Unternehmen und Privatkunden, über ihre Bank rund um die Uhr innerhalb von wenigen Sekunden Gelder an Empfänger zu transferieren. Durch den Beitritt zu beiden Systemen könnten Marktteilnehmer in Dänemark künftig beide Verrechnungssysteme nutzen, um Zahlungen sowohl in Euro als auch in dänischer Krone zu tätigen, schreibt die EZB.

System künftig „multiwährungsfähig“

Der Hintergrund: Bislang gibt es auch schon für Notenbanken aus Ländern der EU, die den Euro nicht haben, die Möglichkeit eines Anschlusses ans Target-System; allerdings gleichsam mit einem eingeschränkten Programm. Bulgarien, Kroatien, Dänemark, Polen und Rumänien machen davon Gebrauch. Bislang sind für diese Staaten aber nur Verrechnungen in Euro möglich. Was für Dänemark in Zukunft auch möglich sein soll, sind Verrechnungen in seiner eigenen Währung, der Krone. Das System wird „multiwährungsfähig“, wie die Fachleute es nennen. Dänemark würde dann gewissermaßen ein Outsourcing seines eigenen Kronen-Verrechnungssystems ans Eurosystem vornehmen. Weitere Länder haben dafür bislang noch nicht angefragt. Keine Target-Konten haben laut EZB bislang Großbritannien und Schweden. Die Abwicklung von Wertpapieren, die auch über Target möglich ist, das ist das sogenannte System T2S, ist seit 2015 auch für Nicht-Euroländer offen; aber nur Dänemark nutzt das.

Deutscher Targetsaldo wieder gestiegen

Unterdessen ist der Target-2-Saldo der Deutschen Bundesbank wieder etwas gestiegen. Ende November lag er bei 1,060 Billionen Euro, das waren rund 13 Milliarden Euro mehr als Ende Oktober. Ein neuer Rekord ist das allerdings noch nicht: Ende September hatte der Saldo bei 1,115 Billionen Euro gelegen. Die Billionen-Grenze war im August überschritten worden. Dieser Saldo beschreibt aus dem Zahlungsverkehrssystem Target 2 entstandene Forderungen der Bundesbank gegenüber der EZB. Im Oktober hatte eine Panne des Target-Systems dafür gesorgt, dass viele Stunden lang Überweisungen verzögert wurden; das hatte das System wieder in die Schlagzeilen gebracht. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann wies zuletzt darauf hin, dass diese Erfahrungen die Bundesbank nach wie vor beschäftigten.