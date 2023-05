Dass es um den Kundendienst der Postbank nicht zum Besten bestellt ist, das haben einige Leser der F.A.Z. beklagt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Postbank ihre rund zwölf Millionen Kunden derzeit auf eine gemeinsame Plattform mit denen der Deutschen Bank mi­griert. Die Postbank ist seit Jahren nur noch eine Marke und kein eigenständiges Institut mehr, sie gehört zur Deutschen Bank, Deutschlands nach Bilanzsumme mit Abstand größte Geschäftsbank.

Bis zum Abschluss des intern „Unity“ getauften Projekts werden noch ein paar Wochen vergehen. Erst Ende Juni soll es mit einer vierten Welle seinen Abschluss finden. Bis dahin liegen die Kundendaten etwa auf der einen Plattform oder eben auf der anderen. Was das im Klartext bedeutet, schildert eine F.A.Z.-Leserin aus Braunschweig. Auf einem Kontoauszugdrucker in ihrer Filiale klebt ein Aufkleber in einer Farbe, auf dem anderen einer in der anderen Farbe. Vor einem ist die Schlange kurz, vor dem anderen dafür umso länger.