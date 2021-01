Kapitalerhöhung : Neue Curevac-Aktien kosten 90 Dollar

Aktualisiert am

Laborarbeit bei Curevac in Tübingen Bild: Reuters

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac will mit einer Kapitalerhöhung bis zu 517,5 Millionen Dollar für die Entwicklung seines Corona-Impfstoffs einsammeln. Curevac legte den Preis für die bis zu 5,75 Millionen neuen Aktien am Donnerstag auf 90 Dollar fest. Das ist ein Abschlag von knapp 5 Prozent zum Schlusskurs der Aktie an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq vom Mittwoch.

Mit dem frischen Geld soll dem Prospekt zufolge die dritte und entscheidende Phase der Zulassungsstudien für den mRNA-basierten Impfstoff CVnCoV finanziert werden. Curevac ist von der Zulassung nach früheren Angaben noch einige Monate entfernt. Zudem will das Unternehmen die eigene Impfstoff-Produktion ausbauen, so dass schon vor der Zulassung die ersten Dosen hergestellt werden können. Für die Vermarktung hat sich das Unternehmen kürzlich mit dem Pharmakonzern Bayer verbündet.

Die Aktienemission - die erste seit dem Börsengang im August - soll bis Montag abgeschlossen sein. Federführend begleitet wird sie von den Investmentbanken Bank of America, Jefferies und Evercore ISI.

Curevac hatte im August ein fulminantes Börsendebüt an der Nasdaq gefeiert. Damals waren die Aktien zu 16 Dollar ausgegeben worden. Ihr Kurs erreichte Anfang Dezember mehr als 136 Dollar, bevor Nachrichten um Probleme mit Impfstoffen die Stimmung rund um die Aktien der Hersteller zu belasten begannen. Nichtsdestoweniger wird das Unternehmen bei einem Kurs von zuletzt 94,49 Dollar mit 16,6 Milliarden Dollar bewertet. Vor dem Börsengang waren die Bundesregierung über die Staatsbank KfW und weitere Investoren eingestiegen - zu einer Bewertung von 1,6 Milliarden Euro.