Curevac-Chef : Retten Sie uns vor Corona, Herr Haas?

Franz-Werner Haas, Vorstandsvorsitzender von Curevac Bild: Philipp von Ditfurth

Die Tübinger Biotechfirma Curevac geht in New York an die Börse. Ein Gespräch mit dem Chef Franz-Werner Haas über die Avancen von Präsident Trump, viel Geld vom Staat und die Hoffnung auf einen Impfstoff.