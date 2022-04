Steuerbetrug : Wie sich Cum-ex und Co endgültig stoppen lassen

Protestierende am Montag beim Auftakt des Strafprozesses gegen Hanno Berger in Bonn. Bild: dpa

Der Bundesgerichtshof hat bestätigt: Cum-ex-Geschäfte sind strafbar. Dennoch wurde noch nicht genug unternommen, um die Geschäfte zu verhindern oder neue Variationen im Keim zu ersticken. Angesichts des Milliardenschadens müssen echte Lösungen etabliert werden. Vereinfacht gesprochen, ist Cum-ex wie einmal Pfandflaschen im Supermarkt abgeben, aber den Pfandbon kopieren und mehrfach an der Supermarktkasse einlösen. Die Geschäfte setzen illegale Absprachen voraus. Der Betrug zulasten der Staatskasse, die Erstattung nie gezahlter Steuern, ist der einzige Sinn und Zweck der Geschäfte.

Bei Cum-cum-Geschäften wiederum wurde nicht eine Steuer mehrfach erstattet, sondern die unterschiedliche steuerliche Behandlung von Dividenden zwischen institutionellen Steuerausländern und Steuerinländern ausgenutzt. Dazu wurden Aktien kurz vor der Dividendenausschüttung an deutsche Banken übertragen. Der Ertrag wurde nach Rückübertragung der Aktien an den ausländischen Aktienhalter unter den beteiligten Akteuren aufgeteilt.

Dem deutschen Staat ist laut Schätzungen von Steuerfachmann Christoph Spengel seit der Jahrtausendwende durch Cum-ex- und Cum-cum-Geschäfte ein Schaden von mindestens 35,9 Milliarden Euro entstanden – mehr als 400 Euro je Bundesbürger. Der größte Teil davon entfällt mit 28,5 Milliarden Euro auf Cum-cum-Geschäfte, der Rest vor allem auf Cum-ex-Geschäfte. Das kriminelle Zusammenwirken von Banken, institutionellen Investoren und renditehungrigen Anlegern hat das Vertrauen in die Rechtstreue stark beschädigt. Es geht daher nicht nur um den ökonomischen Schaden, sondern um einen Angriff auf das demokratische Gemeinwesen. Während die strafrechtliche Aufarbeitung von Cum-ex an Dynamik gewonnen hat und der Bundestag auch gesetzgeberisch abgesichert hat, dass steuerlich verjährte Tatbeute künftig im Strafprozess eingezogen werden kann, steckt die Aufklärung von Cum-cum-Geschäften in den Kinderschuhen.

Alle Erstattungsanträge abgleichen

Bei Cum-ex haben die Länder bislang etwa 1,4 Milliarden Euro rechtskräftig gesichert, zumindest aber die Auszahlung von Kapitalertragsteuern noch rechtzeitig verwehrt. Einziehungen von einer weiteren Milliarde Euro werden noch erwartet. Bei den für den Staat viel teureren Cum-cum-Geschäften sind hingegen bis Ende 2020 erst 135 Millionen Euro zurückgeholt worden. Eine Anweisung des Bundesfinanzministeriums vom Juli 2021 ermöglicht nun aber die Einziehung der Cum-cum-Tatbeute in einem größeren Umfang. Die Länder müssen dafür die Staatsanwaltschaften und Steuerfahndungen personell deutlich aufrüsten und befähigen.

Insider berichten, dass Cum-ex-ähnliche Gestaltungen (denen hier zur Vereinfachung auch Cum-cum-Geschäfte zugerechnet werden) in Deutschland weiter möglich sind. Auch Nordrhein-Westfalens Justizminister Biesenbach hat dies gerade bestätigt. Mit dem Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz des früheren Finanzministers Olaf Scholz würden die Missstände nicht behoben. Wir schlagen daher folgende Maßnahmen vor, mit denen sich Cum-ex-ähnliche Geschäfte unterbinden ließen:

Eine Möglichkeit bestünde in einem datenbankgestützten Abgleich aller Erstattungsanträge mit Zahlungen der Kapitalertragsteuer. Das in der Schweiz für die Erstattung der dortigen Verrechnungssteuer eingeführte System könnte als Vorbild dienen; dort sind Steuererstattungen nur auf der Grundlage von Vouchers möglich, mit denen die Bank die Abführung der Steuer bestätigt und dafür selbst in die Haftung geht. In Deutschland könnte man daran denken, dass nur noch das Bundeszentralamt für Steuern Bescheinigungen über gezahlte Kapitalertragsteuer mit einer Ordnungsnummer ausstellen kann. Der Steuerpflichtige könnte die Bescheinigung dann seiner Steuererklärung beifügen und das Finanzamt beim Bundeszentralamt abfragen, ob diese personalisierte Bescheinigung bereits genutzt wurde. Im aktuellen Koalitionsvertrag wird ein solcher automatisierter Abgleich mit dem Einsatz der Blockchain-Technologie zur Bekämpfung von Steuerbetrug angedeutet. Ein solches System wäre zwar ein lohnenswertes, aber eher mittelfristiges Projekt.