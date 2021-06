Cum-Ex-Urteil : Ein Warnsignal für die Finanzbranche

Wie ist das Urteil ausgefallen?

Das Landgericht Bonn hat den früheren Generalbevollmächtigten der Privatbank M.M. Warburg wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung in fünf Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Gericht sah es nach der Beweisaufnahme als erwiesen an, dass S. als rechte Hand der obersten Führungsebene von Warburg von 2006 an mit anderen Bankmitarbeitern Aktiengeschäfte veranlasste hatte, in denen eine nur einmal angefallene Kapitalertragsteuer mehrfach erstattet wurde. Angesichts der Länge des Verfahrens gelten aber zwei Monate der Strafe als schon vollstreckt, erklärte eine Justizsprecherin.