Kölner Staatsanwälte sind sich sicher, dass britische Investmentbanker über den Fonds „Caerus II Equity Fund“ einen Schaden von 92 Millionen Euro verursacht haben. In der Anklage taucht zudem ein bekannter Name auf: Hanno Berger.

„Unsere Anlageteams widmen sich voll und ganz ihren eigenen Strategien und nutzen ihre einzigartige Mischung von Erfahrungen.“ Mit solchen Aussagen warb das Finanzunternehmen Duet Group aus London noch im Frühjahr 2022 um die Gunst vermögender Investoren. Ein Jahr später ist die Internetpräsenz verwaist, die einstigen Partner von Duet sind heillos zerstritten und müssen sich bald einem Strafverfahren in Deutschland stellen. Denn die angepriesenen Anlagestrategien der einstigen Top-Investmentbanker sind nach den Ermittlungen deutscher Staatsanwälte ein organisierter Betrug am Steuerzahler gewesen.

Über Jahre soll Duet, einst von dem Investmentbanker Henry Gabay gegründet, Aktienkreisgeschäfte rund um den Dividendenstichtag initiiert haben. In der „Cum-ex“-Maschine fiel Duet, dank guter Kontakte zu Brokern und Investmentbanken, die Rolle als Organisatorin zu. In München, wo die strafrechtlichen Ermittlungen andauern, ging es um Fonds der mittlerweile insolventen Kapitalverwaltungsgesellschaft Avana Invest.

In dem nun in Bonn begonnenen Cum-ex-Strafprozess sind sich Kölner Staatsanwälte sicher, dass Duet über den „Caerus II Equity Fund“ einen Steuerschaden von 92 Millionen Euro verursacht hat. Laut Anklage war der Fonds 2010 von der Varengold Investment AG aufgelegt worden, deren Minderheitsgesellschafter wiederum die Varengold Bank war. Gegen deren frühere Vorstände wird ebenfalls wegen Cum-ex ermittelt – und die damals beteiligten Anwälte sind keine Unbekannten: Hanno Berger, unlängst wegen Steuerhinterziehung zu acht Jahren Haft verurteilt, und sein langjähriger Kanzleipartner.

80.000 Pfund Bonus

Vor Gericht muss sich von Montag an jedoch zunächst nur S., einst im Back-Office von Duet tätiger Händler, wegen Steuerhinterziehung verantworten. Der Brite, der zwischenzeitlich einige Monate in Untersuchungshaft saß, soll in viele Absprachen eingeweiht und die vorher gefassten Handelsstrategien umgesetzt haben. Sein Anteil an der Beute für die illegalen Aktiengeschäfte in der Dividendensaison 2010: Ein Bonus von 80.000 Pfund. Die 9. Strafkammer unter Vorsitz von Frederik Glasner will zunächst nur gegen S. verhandeln; die Verfahren gegen Duet-Gründer Gabay und zwei weitere Mitangeklagte soll dann im Anschluss beginnen.

Zeitgleich startete am Montag in Bonn ein weiterer Cum-ex-Prozess gegen zwei langjährige Mitarbeiter der Hamburger Privatbank M.M. Warburg. Das Verfahren gegen die beiden Banker hätte ursprünglich schon ab Herbst 2020 vor der 12. großen Strafkammer verhandelt werden sollen, war aber abgetrennt worden. In dem Komplex um Eigengeschäfte der Warburg-Bank und von deren Investment-Tochtergesellschaft aufgelegten Fonds namens „BC German Equity Special Fund“ und „BC German Hedge Fund“ hatte die gleiche Strafkammer einen ehemaligen Generalbevollmächtigten sowie einen früheren Geschäftsführer von Warburg Invest zu fünfeinhalb Jahren bzw. dreieinhalb Jahren verurteilt. Beide Urteile sind mittlerweile rechtskräftig.

Keine Voreingenommenheit

Dennoch betonte der Vorsitzende Richter Roland Zickler zum Prozessauftakt, dass es sich um eine völlig neue Hauptverhandlung handele, „mit keinerlei Präjudiz, vor allem nicht durch die vorangehenden Verfahren.“ Ein Angeklagter mochte dem keinen Glauben schenken. Im Vorfeld hatte er einen Befangenheitsantrag gegen die Strafkammer gestellt und forderte die erneute Abtrennung seines Verfahrens.

Eine Entscheidung über die Anträge lässt auf sich warten. Wenn es darüber „Klarheit“ gebe, werde sein Mandant Ende März eine erste Erklärung abgeben, sagte sein Strafverteidiger. Für den Prozess gegen die Banker hat das Gericht Verhandlungen bis Ende August terminiert.

Bis dahin dürfte über die Zulassung der Anklage gegen Christian Olearius, Miteigentümer der Bank, durch eine andere Strafkammer des Landgerichts entschieden sein. Der eigentlich vorgesehene Vorsitzende Richter musste unlängst ausgetauscht werden, weil er sich unbefugt Zugang zu internen Unterlagen aus einem früheren Cum-ex-Prozess verschaffte – hier hatte der Befangenheitsantrag der Verteidigung von Olearius Erfolg.