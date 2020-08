Cum-Ex-Skandal : Razzia beim Bankenverband

Die Polizei durchsucht seit Dienstagmorgen im Zusammenhang mit sogenannten Cum-Ex-Verfahren Büros des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) in Berlin und Frankfurt. Das bestätigte ein Verbandssprecher auf Anfrage der F.A.Z. am Dienstagvormittag: „Es ist zutreffend, dass die Staatsanwaltschaft Köln im Zusammenhang mit Cum-Ex-Verfahren in unseren Büros in Berlin und Frankfurt ermittelt.“ Zuvor hatten „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR darüber berichtet.

Der Sprecher des Verbandes, dem Deutsche Bank und Commerzbank unter anderen angehören, betonte, dass sich die Ermittlungen nicht gegen den Bankenverband richteten. „Wir kooperieren vollumfassend mit den Behörden“, fügte er hinzu. Offenbar ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht gegen Funktionäre des Verbands. Vielmehr dürfte es sich um eine Durchsuchung im Zeugenstatus handeln.

Die Ermittler könnte interessieren, wie Banken über den Verband in der Vergangenheit versucht haben, Gesetzestexte und Schreiben des Bundesfinanzministeriums zu beeinflussen. Das dürfte den Zeitraum vor 2010 betreffen. In dem Cum-Ex-Skandal geht es um Aktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag, mit denen sich Banken und Aktienhändler Steuern erstatten haben lassen, die sie nie gezahlt hatten. Dem deutschen Staat soll dabei ein Schaden von rund 10 Milliarden Euro entstanden sein. Die Finanzlobby soll eigene Vorschläge für mögliche Gesetzesänderungen gemacht haben, wodurch Cum-Ex-Geschäfte im Ergebnis weiter durchgeführt werden konnten, vor allem aus dem Ausland.

Die Staatsanwaltschaft erklärte auf Nachfrage lediglich, dass „heute in Berlin und Frankfurt Durchsuchungsmaßnahmen in den Räumlichkeiten eines Verbandes“ stattfänden. Das Verfahren richte sich nicht gegen dessen Verantwortliche oder Mitarbeiter. Die Durchsuchung solle Beweismitteln liefern, „die für die Fortführung der Ermittlungen und die weitere Aufhellung des komplexen Sachverhalts von Bedeutung sein können“.