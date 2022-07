Auf Mallorca : Ehemaliger Banker als Schlüsselfigur im Cum-ex-Skandal festgenommen

Der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ist offenbar ein spektakulärer Erfolg in ihren Ermittlungen im Cum-ex-Skandal gelungen. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, haben „Kräfte der spanischen Kriminalpolizei in Spanien (Mallorca) am 20.07.2022 einen 56-jährigen Beschuldigten aufgrund eines Europäisches Haftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main festgenommen“.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Bei dem Beschuldigten, gegen den der Verdacht der schweren Steuerhinterziehung erhoben wird, handelt es sich nach Informationen aus Finanzkreisen um einen Deutschen, der früher für die deutsche Tochtergesellschaft der belgischen Fortis Bank tätig war, die wiederum heute zum holländischen Bankkonzern ABN Amro gehört.

Zuvor zweimal Büros durchsucht

Deren Büros in Frankfurt sind schon mindestens zweimal, im November 2019 und im Februar 2020, von Ermittlern durchsucht worden. Sie wittern, dass Fortis vor allem als Depotbank an den undurchsichtigen Aktienkreisgeschäften rund um den Dividendenstichtag beteiligt war, mit denen sich Marktteilnehmer mehrfach Kapitalertragsteuer bescheinigen ließen, die aber nur einmal gezahlt wurde.

Mehr zum Thema 1/

Bei diesem größten Steuerraub in der deutschen Geschichte sollen von vielen Banken und Fondsgesellschaften insgesamt mehr als 10 Milliarden Euro dem Fiskus entzogen worden sein. Der nun auf Mallorca festgenommene Banker wird von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt beschuldigt, „in den Jahren 2008 bis 2010 federführend und gemeinsam mit weiteren Beschuldigten ein Cum-Ex-Leerverkaufsverbot initiiert und mehrfach umgesetzt zu haben“. Der hessische Fiskus sei dadurch womöglich um 51 Millionen Euro geschädigt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit.