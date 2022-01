Cum-ex-Strafprozess : „Halten Sie uns nicht für naiv!“

Vom „systematischen Missbrauch“ der steuergetriebenen Handelsstrategie will der frühere Chef von Warburg Invest nichts gemerkt haben. Doch die Strafkammer in Bonn lässt den angeklagten Detlef M. auflaufen.

Als Mathematiker und Fachmann für Risikoanalysen muss Detlef M. auf Fakten vertrauen und nicht auf sein Bauchgefühl. Im Falle der Aktienkreisgeschäfte um den Dividendenstichtag („Cum-ex“) wollen dem früheren Geschäftsführer von Warburg Invest, der Investment-Tochtergesellschaft der Privatbank M. M. Warburg, im Jahr 2009 keine „Alarmleuchten“ angegangen sein. Für den „systematischen Missbrauch“ der steuergetriebenen Handelsstrategie, die ihm von Steueranwalt Hanno Berger und dessen langjährigem Kanzleipartner S. vorgelegt worden war, sei er nicht „sensibilisiert“ gewesen, behauptete der Angeklagte am Montag in seiner knapp 80 Minuten langen Einlassung vor der 12. großen Strafkammer am Landgericht Bonn.

Dort muss sich der 63 Jahre alte Fondsmanager verantworten, weil er als Geschäftsführer von Warburg Invest in den Jahren 2009 und 2010 beim Auflegen von zwei Fonds half, über die Cum-ex-Geschäfte abgewickelt wurden. Die Staatsanwaltschaft Köln geht von einem Steuerschaden von 157 Millionen Euro aus (Az.: 62 KLs 3/20).

Vor Gericht versuchte M., sich mit Gutachten von Bergers damaliger Kanzlei Dewey & LeBoeuf zu rechtfertigen. Die Einschätzung einer für Steuer- und Aufsichtsrecht renommierten US-Kanzlei sei für ihn kein „Feigenblatt“, also kein Gefälligkeitsgutachten gewesen. Erst durch den Entwurf eines Rundschreibens des Bundesfinanzministeriums im Frühjahr 2009 sei er ins Nachdenken gekommen, erklärte M. dem Vorsitzenden Richter Roland Zickler. Die Anweisung des Ministeriums will der Fondsmanager nur als „allgemeine Vorgaben“ für das Dividendenstripping verstanden haben – von denen die Geschäfte von Warburg Invest nicht betroffen gewesen waren.

Mit ihren Fragen deckten Zickler und sein Beisitzer Frederik Glasner Widersprüche des Angeklagten auf. Sie hielten M. E-Mails vor. Zickler verstimmte insbesondere, dass M. komplexe Geschäfte freigab, ohne sie selbst zu verstehen. So schrieb dieser im Mai 2009 an Finanzbehörden, dass er nichts von Absprachen von Beteiligten wisse – drei Tage zuvor hatte ihn die interne Revision von Warburg auf Arrangements der Berater mit Dritten ausdrücklich hingewiesen.

„Erzählen Sie uns nichts! Halten Sie uns nicht für naiv!“, platzte dem Vorsitzenden der Kragen. „Für jemanden aus der Risikoanalyse ist das vollkommen irre bei den Volumen.“ 782 Millionen Euro investierten Geldgeber in dem „BC German Equity Special Fund“. Gehandelt wurden Aktien in Milliardenhöhe.

Das Gericht unterbrach die Befragung gegen Mittag. Nach der Einlassung des Angeklagten, die in dieser Woche abgeschlossen werden soll, will die Strafkammer im Januar noch zwei prominente Zeugen hören: den von M. belasteten Anwalt S., der als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft Köln auftritt, sowie den britischen Börsenhändler Martin S. Diesen hatte Zickler wegen der Beteiligung an Cum-ex-Geschäften im März 2020 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Sollte sich die Beweisaufnahme nicht noch in die Länge ziehen, könnte es im Fall von Detlef M. schon bald zu den Plädoyers und einem Urteil kommen.