Prozess um Steuerbetrug : Es kommt Licht ins Cum-Ex-Geflecht

Zwei Kronzeugen wird am Landgericht Bonn der Prozess gemacht – vermutlich mit Signalwirkung. Denn erstmals stehen auch Banken am Pranger, die mit den Aktiendeals Millionen verdienten.

Die Cum-Ex-Geschäfte sind mehr als einige Deals, die sich zwischen ausgewählten Akteuren abspielten: Mit dem ersten Prozess soll Licht in die Welt des milliardenschweren Steuerbetrugs kommen. Bild: Helmut Fricke

Das Warten hat ein Ende: An diesem Mittwoch beginnt nach jahrelangen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft der hierzulande erste Strafprozess gegen mutmaßlich Beteiligte an den sogenannten Cum-Ex-Geschäften. Vor der eigens eingerichteten 12. Großen Strafkammer des Landgerichts Bonn müssen sich dann Martin S. und Nicholas D. wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung in mehreren Fällen verantworten. Beide sind britische Staatsbürger und ehemalige Börsenhändler der Hypo-Vereinsbank (HVB).

Nach Überzeugung der Ankläger sollen der 41 Jahre alte S. und der drei Jahre jüngere D. vom Sommer 2006 bis zum Frühjahr 2011 maßgeblich an Aktiengeschäften rund um den Dividendenstichtag zu Lasten des Fiskus mitgewirkt haben. Offenbar verstanden die Briten ihr Handwerk aus Leerverkäufen und Täuschung sehr gut: In 33 Fällen soll es zur mehrfachen Rückerstattung von tatsächlich nur einmal gezahlter Kapitalertragssteuer gekommen sein, nur in einem Fall blieb es beim Versuch. Dennoch: Mit 440 Millionen Euro ist der Schaden immens. (Az.: 62 KLs 1/19).

Dabei sind die Anklagen gegen die beiden, die sich in den Gesprächen mit der Einheit von Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker kooperativ verhalten haben sollen, nur die Spitze eines Eisbergs. In Deutschland ermitteln Staatsanwälte in dutzenden Komplexen. Mittlerweile dürfte die Zahl der Beschuldigten deutlich jenseits der Schwelle von 100 liegen.

Noch immer drohen Millionenverluste – pro Tag

Aktienhändler, Bankmanager, Steuerberater und Anwälte verdienten über Jahre hinweg gut mit der gezielten Täuschung der Finanzbehörden: In einer Kette von Transaktionen wurden (häufig geliehene) Aktien mit Dividendenanspruch („cum“) veräußert, während die Lieferung erst nach dem Dividendenstichtag ohne Dividende („ex“) erfolgte. Mithilfe einer Bescheinigung der involvierten Depotbank konnte der Aktieninhaber sich dann die Kapitalertragssteuer gleich mehrfach zurückholen. Der Steuerschaden wird auf 12 Milliarden Euro geschätzt.

„Es ist höchste Zeit, dass im größten Steuerraub der deutschen Geschichte die ersten Täter vom Staat zur Verantwortung gezogen werden“, sagt Gerhard Schick, Vorstand der „Bürgerbewegung Finanzwende“ und früher Finanzexperte der Bundestagsfraktion der Grünen. Er fordert die Bundesländer auf, endlich genügend Kapazitäten für Ermittlungen zu schaffen; auch die Finanzaufsicht müsse aktiv die Aufklärung unterstützen. „Sonst ist das geraubte Geld für immer weg. Nach unseren Schätzungen drohen durch Verjährung Verluste im Millionenbereich – pro Tag.“

Bislang weisen viele die Verantwortung von sich

In Bonn geht es nicht nur um Martin S. und Nicholas D. Erstmals müssen auch Banken in aller Öffentlichkeit vor einem Strafgericht Rede und Antwort wegen Cum-Ex stehen. Erst im August ordnete die Kammer die Nebenbeteiligung von vier Kapitalverwaltungsgesellschaften und einer Bankengruppe an.

Infografik So funktioniert Cum-Ex Vergrößern

Schon vor der ersten mündlichen Verhandlung betritt das Verfahren damit juristisches Neuland. Grund ist der im Jahr 2017 geänderte Paragraph 73b des Strafgesetzbuchs. Seither kann, wenn ein Täter eine gestohlene oder erlangte Sache an Dritte verschoben hat, auch auf diese „anderen“ Teilnehmer zugegriffen werden. Das gilt sogar für den Fall, wenn der Dritte „gutgläubig“ ist. Für die gesamte Cum-Ex-Konstruktion und die Eigenwahrnehmung der beteiligten Banken ist das wichtig. Viele weisen bislang Verantwortung von sich.

Das Strafgesetz erlaubt aber nun immerhin, sie als Nebenbeteiligte vor Gericht zu stellen. Dazu gehören Depotbanken der in Gibraltar ansässigen Fondsgesellschaft Ballance Capital, mit der sich die HVB-Händler selbständig gemacht hatten und über die sie das große Cum-Ex-Rad drehten. Depotbanken übernahmen in den erst durch eine Gesetzesnovelle 2012 beendeten Aktiengeschäften eine wichtige Rolle, weil sie üblicherweise die Steuerbescheinigungen für die Aktienbesitzer am Dividendenzahltag ausstellen.

An welcher Stelle wurde der größte Betrug begangen?

Unter den Nebenbeteiligten finden sich auch inländische Fondsgesellschaften und inländische Banken, mit denen Ballance Capital zusammen gearbeitet haben soll. Denn inländische Institute erhielten anders als Ausländer die auf Dividenden abgeführte Kapitalertragssteuer zurück. Und inländische Fonds erhielten die Steuer sogar schneller zurück als inländische Banken, so dass erstere zunehmend wichtigere Cum-Ex-Akteure wurden. Inwiefern es dem Gericht gelingt herauszufinden, an welcher Stelle der Kette der größte Teil des Betrugs erzielt wurde, gehört zu den spannenden Fragen.

Neben dem Strafprozess wird im Oktober ein brisanter Zivilrechtsstreit fortgeführt: Die Berufung der Fimat, einer Tochtergesellschaft der französischen Bank Société Générale im Streit mit der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). In erster Instanz hatte die Helaba von der Fimat 22,9 Millionen Schadenersatz erstritten, weil sie im Jahr 2007 für die Helaba Aktiengeschäfte für 3,2 Milliarden Euro rund um Dividendenstichtage aus Gründen der Steuerersparnis durchgeführt haben soll.

Der Fall gilt als wegweisend für die Frage, inwiefern Depotbanken im Cum-Ex-Komplex haften. Womöglich aber war Fimat gar nicht Depotbank, sondern Broker. Die Kette in den Aktiengeschäften rund um den Dividendenstichtag ist eben lang und verworren.