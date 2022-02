Haftstrafe im Cum-ex-Prozess : „Sie waren ein Rad im Getriebe“

Der nunmehr dritte Strafprozess um sogenannte Cum-ex-Geschäfte am Landgericht Bonn ist am Mittwoch mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten für einen früheren Spitzenmanager von Warburg Invest zu Ende gegangen. „Sie waren ein Rad im Getriebe, das, wenn man es herausgenommen hätte, zu einem Stillstand geführte hätte“, wandte sich der Vorsitzende Richter Roland Zickler in einem Punkt seiner knapp 45-minütigen mündlichen Urteilsbegründung an den Angeklagten Detlef M.

Auf die Strategie der Verteidigung, die den 63 Jahre alten Fondsmanager in ihrem Schlussplädoyer vergangene Woche nur als Helfer darstellte und damit auf eine mildere Strafe abzielte, ließen sich die drei Berufsrichter und zwei Schöffen jedoch nicht ein. Nach dem Urteil gegen den früheren Generalbevollmächtigten der Privatbank M. M. Warburg, den die Bonner Strafkammer im Juni 2021 zu fünfeinhalb Jahren verurteilte, soll nun ein zweiter, ehemals leitender Mitarbeiter des Bankhauses wegen der illegalen Aktienkreisgeschäfte ins Gefängnis.