Cum-ex-Prozess : Bekommt Hanno Berger ein faires Verfahren?

Es rumort gewaltig am Landgericht Wiesbaden. Die Verteidiger des Angeklagten laufen Sturm, weil ihnen kaum Zeit für eine Einarbeitung in den komplexen Fall blieb. Weitere Anwälte äußern Zweifel daran, ob das Verfahren so weiterlaufen kann.

Der Strafprozess gegen Hanno Berger, den mutmaßlichen Strippenzieher hinter vielen Cum-ex-Geschäften, läuft erst seit zwei Tagen. Und dennoch rumort es gewaltig am Festplatz „Gibber Kerb“, wohin das Landgericht Wiesbaden die Hauptverhandlung der 6. Strafkammer verlegt hat.

Dabei geht es in erster Linie nicht um die Vorwürfe: Berger soll von 2006 bis 2008 bei illegalen Aktiengeschäften Bescheinigungen über 113 Millionen Euro nie gezahlter Steuern erlangt haben. Vielmehr geht es um die Frage, ob das Verfahren stattfinden kann.

Mit einem Antrag wollen Sebastian Kaiser und Michael Simon, die beiden erst im März bestellten Pflichtverteidiger des Angeklagten, erreichen, dass die Vorsitzende Richterin Kathleen Mittelsdorf das Verfahren aussetzt und erst im September fortsetzt. Das Gericht will entgegen der gestrigen Ankündigung erst in der kommenden Woche darüber entscheiden. Käme es dazu, bliebe Berger, der seit mehr als zwei Monaten in Untersuchungshaft in der JVA Köln-Ossendorf sitzt, die Doppelbelastung von zwei Strafprozessen erspart. Seit April muss er sich vor dem Landgericht Bonn wegen schwerer Steuerhinterziehung verantworten.

„Wahnsinnige Belastung“

„Die Durchführung von zwei parallelen Hauptverhandlungen ist für jeden Angeklagten eine wahnsinnige Belastung“, sagt Carsten Hoenig. Der Berliner Strafverteidiger verfolgt die Cum-ex-Strafverfahren gegen Berger aus der Ferne. Auch er fragt sich, warum beide Verfahren nicht im Frühjahr zusammengeführt wurden, als die Auslieferung Bergers aus Schweiz festgestanden habe. „Die Aussetzung des Strafverfahrens in Wiesbaden wäre möglich gewesen, nun nach Eröffnung der Hauptverhandlung, ist sie jedoch kaum zu erwarten.“

Zudem stören sich die Pflichtverteidiger Kaiser und Simon an der kurzen Vorbereitungszeit, die ihnen das Gericht gewährte. Laut ihren Angaben haben sie erst Mitte März Zugriff auf die Akten erhalten, dabei ist Rede von großen Datenmengen, die laut „Handelsblatt“ etwa 300.000 Seiten dicke Ermittlungsakten umfassen. „Es ist nicht Sache der Kammer festzustellen, wann Pflichtverteidiger auf das Verfahren vorbereitet sind und was sie verteidigungsbereit sind“, erklärte Michael Simon, sichtbar verärgert nach der Verhandlung am Donnerstag vor Journalisten. „Wir haben das gegenüber der Kammer mehrfach zum Ausdruck gebracht und die logische Folge ist, dass wir den Antrag auf Aussetzung gestellt haben.“

Ist eine sorgfältige Verteidigung möglich?

Andere Wirtschaftsstrafrechtler kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. „Nach meiner persönlichen Erfahrung ist es unmöglich, sich innerhalb dieser kurzen Zeit in derart umfangreiche Akten einzuarbeiten“, sagt Markus Rübenstahl, Strafverteidiger aus Frankfurt. Auf Basis der öffentlich bekannten Informationen sei es für ihn nicht nachvollziehbar, wie die Strafkammer zu einer gegenteiligen Auffassung gekommen sei. Fakt ist: Am 5. April, also nur wenige Tage vor dem geplanten Auftakt, verschiebt das Gericht die Termine um zwei Monate und begründet dies mit der „Notwendigkeit der weiteren Einarbeitung der Pflichtverteidiger“.

Indem der Prozess fortgesetzt wird, verletzt das Gericht möglicherweise den Grundsatz auf ein faires Verfahren aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Strafverteidiger Hoenig erklärt, dass die Kammer verschiedene Punkte in einer Abwägung berücksichtigen muss. „Für die Justiz gilt der Beschleunigungsgrundsatz. Letztlich dient er dem Schutz eines Angeklagten, der in Untersuchungshaft sitzt.“

Aber Berger habe wie jeder andere einen Anspruch auf ein faires Verfahren vor einem staatlichen Gericht, insbesondere, wenn man auf die ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung abstelle. Wie Bergers Pflichtverteidiger hat auch Hoenig seine Zweifel an der Einhaltung dieses rechtsstaatlichen Grundsatzes.