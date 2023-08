Aktualisiert am

Der Eigentümer der Warburg-Bank wollte zahlreiche Daten über Cum-ex-Deals der damaligen WestLB einklagen. Doch das Justizministerium in Düsseldorf muss ihm keinen Informationszugang zu laufenden Ermittlungen gewähren.

Die Privatbank M.M. Warburg steht im Mittelpunkt der Steuergeldaffäre in Hamburg. Bild: dpa

Christian Olearius, Mehrheitseigentümer der Privatbank M.M. Warburg und deren langjähriger Sprecher, kämpft im Cum-ex-Skandal an mehreren Fronten um seine Reputation, in einigen Wochen auch um seine Freiheit. Ab Mitte September steht der 81 Jahre alte Bankier wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung vor dem Landgericht Bonn.

Einige Kilometer rheinabwärts, konkret vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, verlangte sein Anwalt Peter Gauweiler am Donnerstag vom Land Nordrhein-Westfalen (NRW) umfassende Auskünfte zu den Cum-ex-Geschäften der WestLB sowie zu den Ermittlungen gegen ehemalige Organe der früheren Landesbank beziehungsweise deren Rechtsnachfolgerin Portigon. Doch am Nachmittag wies die Kammer 29 des Verwaltungsgerichts Düsseldorf die Klage des Warburg-Bankiers vollumfänglich ab (Az. 29 K 329/21).

„Anklagen“ gegen WestLB-Manager?

Von den Hintergründen der Klage nach dem Informationsfreiheitsgesetz von NRW (IFG) machte Olearius-Anwalt Gauweiler in der mündlichen Verhandlungen keinen Hehl. „Im Fall der WestLB sind nachweislich einer zivilrechtlichen Klage eine Milliarde Euro an Steuergeldern hinterzogen worden, im Fall meines Mandaten geht es um deutlich weniger.“ Die Erkenntnisse der früheren Landesregierung und der Stand der Ermittlungsverfahren seien aufgrund der Analogie zur Anklage im Fall Olearius wichtig. Schließlich habe Peter Biesenbach (CDU), vormals Justizminister von NRW, ab dem Jahr 2017 mehrfach in Medien „von Anklagen“ gegen einstige Manager der Landesbank gesprochen, betonte Gauweiler vor der Kammer 29 des Verwaltungsgerichts.

Bereits im Januar 2021 erhob der Münchner Anwalt die IFG-Klage. Gauweiler verlangt von der Landesregierung in Düsseldorf Einsicht in sämtliche Unterlagen zu den Cum-ex-Trades der WestLB für die Jahre 2005 bis 2011 und „dabei insbesondere Erwerb von Aktien an der Daimler-Chrysler AG im Wert von 9 Milliarden Euro“. Dadurch wurde die Landesbank im April 2007 für den Zeitraum von zwei Wochen größte Einzelaktionärin des Autoherstellers.

Zudem will Gauweiler an ein Gutachten der Finanzaufsicht Bafin kommen, das anlässlich einer Untersuchung an die Eigentümer der WestLB übergeben wurde. Auch verlangt er die Offenlegung aller Verwaltungsakte – nur diese können nach IFG verlangt werden – des Justizministeriums, soweit es um die laufenden Ermittlungen gegen Bankmanager der früheren WestLB oder von Portigon geht.

Bafin-Gutachten liegt nicht vor

Mehr als zwei Jahre hat das Justizministerium Auskünfte verweigert, zuletzt erst in einem Schriftsatz vor wenigen Tagen. Doch man wolle dem Kläger eine Art „Friedensangebot“ machen, erklärt Kay Holzgrewe, Abteilungsleiter Personal und Recht im Justizministerium, allerdings ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Gauweiler wurden vor Gericht 55 teils geschwärzte Seiten übergeben – aber nicht das gewünschte Gutachten. „Es liegt uns nicht vor“, erklären die Vertreter von Justizminister Benjamin Limbach (Grüne).

Holzgrewe beantragte Olearius’ Klage abzuweisen. Er widersprach Gauweiler in drei Punkten. Es sei eben „nicht die Landesregierung“ verklagt, wenn Olearius die Herausgabe des BaFin-Gutachtens verlange, müsste sein Anwalt einen IFG-Antrag beim Finanzministerium stellen. Mit der Anklage sei die Arbeit der Staatsanwaltschaft mitnichten beendet, betonte Holzgrewe. Zudem übe das Justizministerium in Strafsachen eine Fachaufsicht über die Arbeit der Staatsanwaltschaft aus – und für diese, so hatten zuvor die Verwaltungsrichter schon klargestellt, ist der Anwendungsbereich des IFG gerade nicht eröffnet.

Die heute vom Vertreter des Justizministeriums herausgegebene Informationssammlung ist nach erster Durchsicht bemerkenswert, heißt es von der Kanzlei Gauweiler & Sauter. Bezüglich des Gutachtens ist man weiterhin der Ansicht, dass das Justizministerium als Teil der Landesregierung ihm den Zugang zu diesen Akten verschaffen müsse. „Vorsorglich haben die Kläger daher noch heute die Klage gegen das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Finanzministerium, erweitert und legen im Übrigen Rechtsmittel gegen das Urteil ein.“