F.A.Z. exklusiv : Angeklagter scheitert mit Eilantrag gegen „Cum-Ex“-Prozess

Das Landgericht Bonn hat sich für den Prozessauftakt am Dienstag mit strengen Hygienevorschriften gerüstet. Doch bis Montagabend war nicht klar, ob überhaupt verhandelt wird. Nun wies das Bundesverfassungsgericht den Eilantrag des früheren Warburg-Bankers zurück.

Der Angeklagte war von 1999 bis 2013 Generalbevollmächtigter der Privatbank M.M. Warburg und soll laut Staatsanwaltschaft Köln an den Aktiengeschäften beteiligt gewesen sein. Bild: Reuters

Geht es nach Roland Zickler, Vorsitzender Richter der 12. Großen Strafkammer am Landgericht Bonn, wird von diesem Dienstag an der zweite Strafprozess wegen der Cum-Ex-Geschäfte beginnen. Auf der Angeklagebank muss Christian S. Platz nehmen, der mehr als zwanzig Jahre lang für die Hamburger Privatbank M.M. Warburg arbeitete. Zunächst im Bereich Bilanz, Rechnungswesen und Controlling, von 1999 bis zu seinem Ausscheiden 2013 als Generalbevollmächtigter und Vertrauter von Christian Olearius.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

In der Zeit von 2006 bis 2013 soll S. mit drei gesondert angeklagten Warburg-Bankern an Aktiengeschäften beteiligt gewesen sein, bei denen eine nur einmal angefallene Kapitalertragsteuer mehrfach erstattet wurde. Die Staatsanwälte werfen S. besonders schwere Steuerhinterziehung in 13 Fällen vor. Der Schaden für den Fiskus soll bei 325 Millionen Euro liegen (Az.: 62 KLs 1/20).

Nach F.A.Z.-Informationen könnte ein Eilantrag des Angeklagten den Prozessauftakt noch verhindern. Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe versucht S., mittlerweile 77 Jahre alt und nicht mehr in bester gesundheitlicher Verfassung, das Verfahren wegen der Corona-Pandemie zu blockieren.

Es werde über einen entsprechenden Antrag verhandelt, bestätigte eine Sprecherin des Bundesverfassungsgerichts. Am frühen Abend wiesen die Verfassungsrichter den Antrag ab. Damit kann der Prozess wie geplant beginnen.