Nachhaltige Geldanlagen : Mal kurz die Welt retten?

Aktualisiert am

Immer mehr Menschen wollen ihr Geld nachhaltig anlegen und dabei genau wissen, wo es investiert ist. Eine Möglichkeit dafür ist Crowdinvesting: Privatleute können über Internet-Plattformen direkt in Windräder investieren. Doch das ist riskant.

Sonne und Wind vereint: Sonnenaufgang nahe Husum in Schleswig-Holstein Bild: dpa

Plötzlich war sein Geld weg. Mehrere Tausend Euro hatte Christian Herz in Windkraft­anlagen investiert. „Eigentlich wollte ich so einen Teil meiner Rente finanzieren“, sagt er. Doch dann ging der Projektierer Prokon pleite.

Der Fall gilt als Paradebeispiel dafür, wie riskant direkte Geldanlagen in Windräder, Solarpanels und Biogasanlagen sein können. Knapp zehn Jahre ist die Pleite nun her. In Christian Herz brodelt es noch immer. Er ärgert sich über das verlorene Geld, über die Betreiber.

Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass Menschen mit solchen Anlagen viel Geld verlieren: Seit Ende Januar dieses Jahres ist der Ökostrom-Anlagenbauer Green City AG pleite, diese Woche wurde das In­solvenzverfahren gestartet. Kleinanleger bangen deshalb um etwa 250 Millionen Euro.

So funktioniert Crowdinvesting

Dennoch ist die Nachfrage nach direkten Anlagen in Energieprojekte weiterhin groß. Die Menschen wollen die Energiewende mitfinanzieren. Sie beteiligen sich mit einem Geldbetrag, meist zwischen ein paar Hundert und mehreren Tausend Euro, an Projekten wie etwa einem Windpark. Das funktioniert zum Beispiel über „Crowdinvesting“. Dabei bringen Plattformen wie Ecozins oder Econeers die Betreiber der Windräder und Investoren zusammen. Es braucht nur ein paar Klicks, schon haben die Anleger den Vertrag abgeschlossen und ihr Geld investiert.

Insgesamt knapp 57 Millionen Euro sind aktuell in deutsche Energieprojekte investiert, zeigt die Datenbank Crowd­invest. Immer mehr Leute wollten ihr Geld nachhaltig anlegen und dabei wissen, wo genau es investiert ist, sagt Lars Hornuf. Er ist Professor an der Universität Bremen und forscht, was Menschen zum Crowdinvesting bewegt. „Sie finden es gut, dass sie die Projekte direkt selbst auswählen können.“

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

65 Prozent der Anleger von Crowdinvesting sind sogar bereit, auf ein bisschen Rendite zu verzichten, wenn ihre Anlage einen großen positiven Einfluss auf die Umwelt hat. Das zeigt eine Studie von Lars Hornuf und Christoph Siemroth.

Nun trägt natürlich jede Investition, die Ertrag abwerfen soll, auch ein Risiko. Nur ist bei diesen Geldanlagen das Verhältnis zwischen Rendite, Risiko sowie Aufwand so stark verzerrt, dass Anleger sich gut überlegen sollen, ob sie ihr Erspartes wirklich in Windräder und Ähnliches stecken sollten.

Das sind die Risiken beim Crowdinvesting

Denn bei den meisten Angeboten handelt es sich um Nachrangdarlehen. Das bedeutet, dass die Gläubiger in der Rangfolge hintanstehen, sollte das Unternehmen insolvent gehen. Scheitert das Projekt, tragen die Anleger den Verlust meist komplett mit. Umgekehrt aber ist ihr Gewinn beschränkt.

Der Zinssatz ist vorab genau festgelegt. Je nach Projekt soll es etwa vier bis acht Prozent Rendite pro Jahr geben, wenn alles klappt. Die Anleger binden sich dabei über längere Zeit, oft zwischen fünf und zehn Jahren, an das Projekt. Frühzeitig verkaufen können sie meist nicht.

Umso wichtiger ist es, dass sich Anleger genau über das Projekt informieren können. Doch bei den Angeboten ist oft nicht klar ersichtlich, welches Unternehmen die Windräder baut. Und die Finanzaufsicht prüft hier sowieso nichts, das fällt nicht in ihre Zuständigkeit. Es obliegt also dem Anleger selbst, ob er dem Angebot vertraut.