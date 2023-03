Credit-Suisse-Übernahme : Whatever it takes

Die gute Nachricht des Wochenendes lautet: Mit einer durch großzügige Hilfen des Staates begleiteten Übernahme der strauchelnden Großbank Credit Suisse durch die größere schweizerische Konkurrentin UBS erscheint die Gefahr einer Ausbreitung der Krise amerikanischer Regionalbanken auf Europa zumindest zunächst einmal gebannt.

Die Art und Weise, wie die Rettung der Credit Suisse organisiert wurde, hat jedoch in und außerhalb der Eidgenossenschaft viel Kritik hervorgerufen. Sie ist nicht unberechtigt. Nach aller Erfahrung gehen kurzfristig wirksame und daher zunächst willkommene Bankenrettungen nicht selten mit ganz erheblichen langfristigen wirtschaftlichen wie politischen Kosten einher, die sich manchmal erst nach vielen Jahren einstellen.

Der Markt in der Eidgenossenschaft war den führenden Häusern des Landes schon lange zu klein geworden. Die Credit Suisse begann vor rund vier Jahrzehnten eine mächtige Expansion in das amerikanische Investmentbanking. Nicht anders verhielten sich die Schweizerische Bankgesellschaft und der Schweizerische Bankverein, die später zur UBS fusionierten. Globale Strategien mit Schwerpunkten in Nordamerika und in Asien verfolgten die Großbanken aus der Schweiz auch in der Vermögensverwaltung.

Internationale Eigentümer

Mit der Globalisierung des Geschäfts folgte die Internationalisierung der Eigentümerschaft und des Managements. Die wichtigsten Aktionäre der UBS wie der Credit Suisse stammen nicht aus dem Heimatland der beiden Banken; ebenso finden sich im Topmanagement der beiden Häuser seit vielen Jahren Ausländer. Die zwei Großbanken galten in der Schweiz als Ikonen und Aushängeschilder des Finanzplatzes. Tatsächlich waren sie schon lange globale Banken mit Sitz in der Schweiz. Und damit wurden sie anfällig für die Verlockungen des globalen Bankgeschäfts.

Die UBS hatte die Finanzkrise vor rund 15 Jahren nur mit massiven Hilfen des Staates überstanden, nachdem sie im internationalen Investmentbanking zu große Räder gedreht hatte und in einige Skandale geraten war. Die UBS lernte ihre Lektionen und zog sich weitgehend aus dem Investmentbanking zurück. Heute zählt sie wieder zu den angesehensten Banken nicht nur in Europa. Die Credit Suisse war gut durch die Finanzkrise gekommen und meinte, keine Lektionen lernen zu müssen. Das Ergebnis war ein von strategischen Defiziten, erstaunlichen Patzern im operativen Geschäft und einem offenkundig unzureichenden Management der Risiken begleiteter Niedergang über rund zehn Jahre. Die aktuelle Krise der Credit Suisse besitzt eine lange Vorgeschichte.

Die Kritik an der Art und Weise der Rettung entzündet sich an der Vorstellung in Bern und in Zürich, mit der Credit Suisse habe das Ansehen der Schweiz und ihres Finanzplatzes in Zweifel gestanden. Unterstützt wurde diese Vorstellung von einer in Teilen der Öffentlichkeit seit dem Schleifen des Bankgeheimnisses verbreiteten Idee, Ausländer – vor allem Amerikaner und Europäer – wollten der Schweiz Böses. Nach dieser Lesart stürzte die Credit Suisse nach ausländischen Machinationen.

Mehr zum Thema 1/

Nach dem Lehrbuch hätte sich eine an vorbereiteten Notfallplänen ausgerichtete Abwicklung der Bank empfohlen. Die aus ordnungspolitischer Sicht beste Lösung war der Politik nach eigenen Worten zu riskant. Aber vielleicht wollte man auch aus patriotischen Gründen eine Zerschlagung der ehemaligen Ikone vermeiden? Die zweite Lösung hätte in einer direkten staatlichen Stabilisierung der Bank bestanden.

Ordnungspolitisch wäre eine (Teil-)Verstaatlichung bedenklich, aber Washington hatte im Jahre 2008 mit dem vorübergehenden Einstieg bei mehreren Großbanken immerhin einen denkbaren Weg gezeigt, den man in Bern nicht gehen wollte. Die Amerikaner hatten ihre Bankbeteiligungen mit Gewinn verkauft, aber wenn eine staatliche Rettung schlecht verläuft, ließen sich die Kosten für den Steuerzahler nicht verheimlichen. Politischer Ärger wäre programmiert.

Das Kartellrecht wird ausgesetzt

Stattdessen verfolgten die Regierung und die Behörden mit dem Plan, die taumelnde Credit Suisse in die Arme der fest ruhenden UBS zu treiben, das Ziel, den Finanzplatz mit einer nunmehr riesigen Bank zu schmücken. Diese Integration dürfte die UBS viele Jahre beschäftigen. Schlimmer ist der lockere Umgang mit Rechtsprinzipien. Mit Verweis auf die Notlage werden die Aktionäre der Banken ihres Rechtes beraubt, über den Zusammenschluss zu befinden.

Das Kartellrecht wird ausgesetzt, damit die beiden Banken ihr Geschäft in der Schweiz zusammenführen können. Mitarbeiter der Credit Suisse erhalten trotz des Debakels Boni. Zudem hat der Staat finanzielle Hilfen zugesagt. „Whatever it takes“ – Bern hat einen Koloss gezimmert, der den Eidgenossen zu groß werden könnte, falls er eines Tages einmal Hilfe benötigen sollte.