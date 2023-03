Nach den Turbulenzen um die Silicon Valley Bank haben Politiker und Finanzaufseher es gebetsmühlenartig wiederholt: Es gebe keine Ansteckungsgefahren, die großen Banken seien inzwischen deutlich widerstandsfähiger. Doch der Sturm ist an den Finanzmärkten noch nicht vorbeigezogen, wie der Kurssturz der Credit-Suisse-Aktie nun zeigt.

Diesmal handelt es sich aber nicht um ein mittelgroßes Institut mit einem besonderen Geschäftsmodell wie bei der Silicon Valley Bank. Nun steht eine Großbank im Feuer, an der es aufgrund der strengen Eigenkapital- und Liquiditätsvorgaben keine Zweifel mehr geben dürfte. Doch die Anleger misstrauen dem Institut immer mehr. Das lässt sich nicht nur am Kursverfall der Aktie ablesen, sondern auch an den nach oben schießenden Risikoaufschlägen am Anleihemarkt. Diese signalisieren inzwischen erhöhte Ausfallrisiken der Bank.

Die Vertrauenskrise der Credit Suisse ist gewiss auf viele Mängel zurückzuführen, die in anderen Geldhäusern vermieden wurden. Die Credit Suisse ist aber kein Einzelfall, weil sie zu lange am Investmentbanking festgehalten hat. In einer ähnlichen Lage befand sich vor noch nicht allzu langer Zeit die Deutsche Bank. Sie musste einen tiefen, schmerzhaften Schnitt machen und hat nun wieder Tritt gefasst.

Tiefe Einschnitte sind auch bei der Credit Suisse nötig, doch die Zeit dafür scheint davonzulaufen. Sollte die Schweizer Großbank ins Wanken geraten, kann sie angesichts ihrer Größe und Bedeutung am Kapitalmarkt eine Finanzkrise wie nach dem Lehman-Zusammenbruch im September 2008 auslösen. Dann würde die Widerstandsfähigkeit der Banken wahrlich auf eine ernste Probe gestellt.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Führung der Credit Suisse und die Aufseher in der Schweiz ihrer Verantwortung endlich bewusst werden. Denn die Vertrauenskrise um die Credit Suisse schwelt schon zu lange.