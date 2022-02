Prozess in der Schweiz : Half die Credit Suisse einem Drogenclan bei der Geldwäsche?

Am Paradeplatz in Zürich: die Zentrale der Credit Suisse Bild: Reuters

Auch wenn der Fall schon lange zurückliegt: Die Vorwürfe wiegen schwer. Nach Einschätzung der Schweizer Bundesanwaltschaft hat die Credit Suisse (CS) zwischen 2004 und 2007 einer bulgarischen Drogenbande in großem Stil dabei geholfen, schmutzige Gelder zu waschen. Der Fall, der seit Montag vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verhandelt wird, mutet wie ein Krimi an. Er handelt von dem ehemaligen bulgarischen Ringer Evelin Banev, genannt Brendo, der in Italien und Bulgarien wegen Drogenschmuggels und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden ist. Gemeinsam mit Komplizen soll er tonnenweise Kokain aus Lateinamerika nach Europa geschleust haben.

Die schmutzigen Gelder aus dem Drogenverkauf hat Banev nach den Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft seinerzeit auf Konten bei der Credit Suisse eingezahlt. Demnach spazierten er und seine Vertrauten regelmäßig mit Koffern und Taschen voller Bargeld in die Bank. Laut der mehr als 500 Seiten starken Anklageschrift handelte es sich um ungebündelte, gebrauchte Geldscheine, von denen einige angeblich sogar gefälscht waren. Gemäß einem Ermittlungsbericht, in den der Zürcher „Tages-Anzeiger“ Einblick hatte, verfügte die Bande über 84 Konten und acht Schließfächer bei der Credit Suisse, viele davon im Namen von Offshore-Firmen. Dabei hätten die Bandenmitglieder die hohen Bargeldeinzahlungen unter anderem mit Immobiliengeschäften in Bulgarien begründet.