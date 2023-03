Schweizer Großbank in Not

Credit Suisse löst Schockwellen an den internationalen Börsen aus: Die Krisenbank stand auch im Handelssaal an der Wall Street im Mittelpunkt. Bild: AP

Sorgen von Anleger haben am Mittwoch zum einem Kurssturz für die Aktie der Credit Suisse geführt. Die Bedenken beschränken sich nicht mehr nur auf amerikanische Banken wie die geschlossene Silicon Valley Bank. Die Papiere der Credit Suisse verloren am Mittwoch an der Börse Zürich zeitweise um 30 Prozent an Wert, der Kurs sank auf das Rekordtief von 1,55 Schweizer Franken. Die Aktie schloss nach einer zwischenzeitlichen Erholung mit einem Abschlag von 24 Prozent. Auch andere Bankaktien gerieten in den Sog: Der Kurs der Deutschen Bank fiel um 8 Prozent. Commerzbank -Titel wiesen ein Kursminus von 9 Prozent auf. Der Dax büßte 2,5 Prozent auf 14.847 Punkte ein.

Den Kurssturz der Credit-Suisse-Aktie hatte der Präsident des Großaktionärs Saudi National Bank ausgelöst. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte Ammar Al Khudairy, sein Institut könne aus aufsichtsrechtlichen Gründen kein weiteres Geld in die Credit Suisse nachschießen. Das verstärkte an der Börse die schon länger schwelenden Gerüchte um Liquiditätsprobleme der sich in einer Krise befindenden Bank.

Im vergangenen Jahr hatten Kunden 123 Milliarden Franken von ihren Konten bei der Credit Suisse abgezogen, das meiste im Oktober und November. Danach warb Credit Suisse mit einer Kapitalerhöhung über 4 Milliarden Franken um das Vertrauen der Anleger. Im Rahmen dieser Maßnahme hatte sich die Saudi National Bank Ende des vergangenen Jahres mit 9,9 Prozent an der Schweizer Großbank beteiligt.

Rekordverlust im vergangenen Jahr

Zwar betonte Al Khudairy am Mittwoch, dass die Credit Suisse kein Geld benötige. Dennoch sorgte seine Aussage für Verunsicherung, weil das saudi-arabische Institut die Credit Suisse im Notfall nicht unterstützen kann. Dass solch ein Notfall bevorstehe, dem trat der Credit-Suisse-Vorstandschef Ulrich Körner entschieden entgegen: „Wir sind eine starke Bank, wir sind eine globale Bank unter Schweizer Regulierung, wir erfüllen und übertreffen im Grunde alle regulatorischen Anforderungen“, sagte er in einem Interview des asiatischen Fernsehsenders CNA. „Unsere Kapital- und Liquiditätsbasis ist sehr, sehr stark.“ Die Situation der Credit Suisse sei mit der Silicon Valley Bank nicht vergleichbar. Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, staatliche Hilfe sei für die Bank „kein Thema“.

Doch am Markt wird an der Standfestigkeit des Instituts immer stärker gezweifelt. Es sehe so aus, als ob immer mehr besorgte Investoren und Gegenparteien Credit Suisse als möglichen nächsten Wackelkandidaten betrachteten, sagte Neil Wilson, Marktanalyst des Onlinebrokers Markets.com. „Wenn die Credit Suisse in ernsthafte existenzielle Schwierigkeiten gerät, sind wir in einer ganz anderen Welt des Schmerzes. Sie ist wirklich zu groß, um zu scheitern.“

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) wollte sich zur Lage bei der zweitgrößten Bank des Landes nicht äußern. Bedeckt hielt sich auch Ralph Hamers, der Vorstandschef der UBS, der größten Bank der Schweiz. Als er auf einer Investorenkonferenz gefragt wurde, ob er zu einer möglichen Rettungsaktion für die Credit Suisse bereit sei, sagte der Niederländer, er wolle keine hypothetischen Fragen beantworten und fügte hinzu: „Für uns ist wichtig, dass wir uns wirklich auf unsere Strategie konzentrieren, und das ist eine organische Strategie.“

Warnzeichen auch in anderen Wertpapieren

Doch der Kurssturz der Credit-Suisse-Aktie verdeutlicht, in welch tiefer Vertrauenskrise das Institut steckt. Seit vergangenen Freitag, als die Schockwellen rund um die Silicon Valley Bank die Börsen erstmals ergriffen hatten, ist der Credit-Suisse-Aktienkurs in der Spitze um 41 Prozent gefallen. Auch andere Kennziffern des Finanzmarktes verdeutlichen die prekäre Situation der Bank: So sind die Risikoaufschläge für Kreditausfallversicherungen, sogenannte Credit Default Swaps (CDS), hoch geschossen. Für eine Kreditausfallversicherung auf die Credit Suisse ist eine jährliche Prämie von 7,67 Prozent erforderlich.

Das bedeutet, um eine Forderung von einer Million Euro gegenüber dem Institut abzusichern, muss der Investor eine jährliche Prämie von 76.700 Euro zahlen. Bei der Deutschen Bank wären 11.600 Euro nötig, bei der Commerzbank 8150 Euro. Auf CDS greifen institutionelle Investoren in Geschäften mit einer Bank zurück, um sich gegen deren Ausfall zu schützen. Je höher die CDS-Prämie liegt, desto teurer und unattraktiver wird das Geschäft mit dieser Bank. Auch die Anleihen der Credit Suisse verzeichneten deutliche Kursverluste, wodurch die Renditen auf Niveaus stiegen, die auf ein erhöhtes Ausfallrisiko hinweisen.

Die Bank hatte schon in der vergangenen Woche für Irritationen gesorgt, als die geplante Veröffentlichung des Geschäftsberichts wegen Rückfragen der US-Börsenaufsicht SEC verschoben werden musste. Der Bericht wurde dann am Dienstag veröffentlicht und sorgte abermals für einen Dämpfer: Die Bank musste darin erhebliche Schwächen in den internen Kontrollen ihrer Finanzabschlüsse einräumen.

Der Rekordverlust 2022 von 7,3 Milliarden Franken war schon länger bekannt. Das schwächste Ergebnis in ihrer 167 Jahre langen Geschichte führte die Bank auf Kosten für die Sanierung und den Ertragsrückgang im Investmentbanking zurück. Auch für das laufende Jahr rechnet der Vorstand mit einem Verlust. Zwar haben sich die Abflüsse von Kundengeldern verlangsamt, aber noch nicht in Zuflüsse gewandelt.