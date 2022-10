Aktie im Blick : Großbank Credit Suisse wird zum Spekulationsobjekt

Die leidgeprüften Anteilseigner der Credit Suisse (CS) haben in der vergangenen Woche etwas Ungewöhnliches erlebt: Der Wert ihrer Aktien ist nicht gefallen, sondern gestiegen, und zwar um 12 Prozent auf 4,44 Franken. Dabei hatte die Woche denkbar schlecht angefangen, rasselte der Kurs doch am Montag zunächst um mehr als 10 Prozent auf das Allzeittief von 3,52 Franken nach unten, bevor er sich wieder erholte. Etlichen Marktakteuren wurde klar, dass die in sozialen Medien verbreiteten Untergangsszenarien, welche die Verkaufswelle eingeleitet hatten, deutlich überzogen waren. Für Altaktionäre ist der Aufwind, der sich auch zu Beginn der laufenden Woche fortgesetzt hat, freilich nur ein schwacher Trost: Seit Anfang dieses Jahres hat die – nach der UBS – zweitgrößte Bank der Schweiz rund die Hälfte ihres Börsenwertes eingebüßt. Damit ist die Aktie der größte Verlierer im Swiss Market Index (SMI), der in der gleichen Zeit „nur“ um ein Fünftel nachgegeben hat.

Auch der Vergleich mit der UBS fällt wenig schmeichelhaft aus: Der Aktienkurs des Erzrivalen aus Zürich ist seit Jahresanfang nur um gut 10 Prozent gefallen. In puncto Marktwert ist die UBS der Credit Suisse damit weit enteilt: Sie bringt aktuell mehr als 50 Milliarden Franken auf die Börsenwaage, die CS nur noch knapp 12 Milliarden Franken. Das ist deutlich weniger als die Marktkapitalisierung der Deutschen Bank, für die man am noblen Hauptsitz der Credit Suisse am Zürcher Paradeplatz früher nur ein müdes Lächeln übrighatte. Jetzt jedoch müssen die CS-Manager täglich Berichte lesen, dass sie den längst überfälligen, rigorosen Konzernumbau im Gegensatz zur Deutschen Bank verschlafen hätten.

Ende vergangener Woche gab der Finanzanalyst Kian Abouhossein von J.P. Morgan dem CS-Kurs Rückenwind. Er nahm sein Kursziel zwar auf 6 Franken von zuvor 6,80 Franken zurück, stufte die Aktien aber von „Untergewichten“ auf „Neutral“ hoch. Mit Blick auf das von der Credit Suisse verwaltete Privatkundenvermögen von rund 700 Milliarden Dollar hält Abouhossein die Bank für unterbewertet. Den angemessenen Marktwert veranschlagt er auf mindestens 15 Milliarden Franken. So viel sei allein schon die (profitable) Schweizer Einheit des Konzerns wert. Der Analyst rechnet aber weiter mit starken Kursschwankungen. Nach einer Aufstellung der Finanzagentur Bloomberg empfehlen derzeit 16 Bankanalysten, die CS-Aktie zu halten; acht raten zum Verkauf, vier zum Kauf.

„Es ist hochspekulativ, eine CS-Aktie zu kaufen“

Auch Andreas Venditti, Analyst der Bank Vontobel, erwartet, dass es mit dem Kurs vorerst weiter wild auf und ab geht, zumal offenbar auch Leerverkäufer, die auf sinkende Kurse wetten, ihre Finger im Spiel hätten. „Es ist hochspekulativ, derzeit eine CS-Aktie zu kaufen“, sagte Venditti der F.A.Z. Dass die Titel an der Börse nur noch zu einem Viertel ihres Buchwerts gehandelt würden, mache diese nicht automatisch zu einem Schnäppchen. Erst wenn klar sei, wie der – vermutlich sehr kostspielige – Konzernumbau genau aussehen und wie er finanziert werden soll, lasse sich der Wert der Bank ermitteln.

Die CS-Spitze will ihren Restrukturierungsplan, der unter anderem auf einen weiteren Rückbau der Investmentbank hinauslaufen wird, am 27. Oktober vorstellen, also zeitgleich mit der Vorlage der Quartalszahlen. Letztere werden wohl abermals nicht gut ausfallen. Das erste Halbjahr hatte die Bank mit einem Verlust von 1,9 Milliarden Franken abgeschlossen. Für das Gesamtjahr rechnet die Ratingagentur Moody’s mit einem Minus von drei Milliarden Dollar.

Die Höhe des Fehlbetrags hat Einfluss auf die Kapitalausstattung und damit auf die aus Aktionärssicht besonders wichtige Frage, ob sich die CS über die Ausgabe neuer Aktien frisches Kapital besorgen will oder muss. Wenn mehr Aktien in Umlauf kommen, sinken Gewinn und Dividende je Aktie. Das schmeckt den Altaktionären überhaupt nicht – und erklärt einen Teil des rasanten Kursrückgangs im laufenden Jahr. Während das Management intern fieberhaft daran arbeitet, mithilfe des Verkaufs verschiedener Geschäftsbereiche vorerst möglichst ohne Kapitalerhöhung auszukommen, rechnen einige Analysten mit einer Kapitalaufnahme in der Größenordnung von vier Milliarden Franken. So auch Venditti. In der gegenwärtigen Marktlage hält es der Analyst für sehr schwierig, gute Preise für feilgebotene Vermögenswerte und Geschäftsteile zu erzielen, zumal die potentiellen Käufer um den Verkaufsdruck wüssten, unter dem die CS stehe. Nach einem Bloomberg-Bericht gibt es aber zumindest schon einige ernsthafte Interessenten für das Geschäft mit verbrieften Produkten, von dem sich die Bank wenigstens zum Teil trennen will.

Venditti kritisiert die schwache operative Ertragskraft der Bank, die mit der Abgabe lukrativer Geschäftsteile (nur die bescheren nennenswerte Verkaufsgewinne) natürlich auch Einnahmen verlieren würde. Seit dem Jahr 2013 habe die CS im Durchschnitt eine Rendite auf das harte Kernkapital von minus 0,4 Prozent erzielt. Bei der UBS betrage diese Kennziffer plus 14 Prozent. Die UBS liege in puncto Rendite auf Höhe der amerikanischen Banken, sei aber niedriger bewertet. Venditti sieht denn auch Luft nach oben: Er hat für den Schweizer Branchenprimus ein Kursziel von 20,50 Franken ausgegeben. Aktuell liegt die Notierung knapp unterhalb von 15 Franken.