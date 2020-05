Biotech-Hype : Heilmittel fürs Portfolio

Viele Anleger versuchen derzeit von dem Börsen-Hype um die Biotechs zu profitieren. Schließlich gehören sie zu den größten Hoffnungsträgern für die Entwicklung eines wirksames Impfstoffs oder eines Medikaments gegen das Coronavirus. Die Hoffnungen vieler spiegeln sich auch in den Aktienkursen der Biotechs wider. So haben die Titel einiger Unternehmen im Verlauf der Krise Rekordhöhen erreicht.

Zu den Börsen-Gewinnern zählt unter anderem das Mainzer Unternehmen Biontech, dessen Kurs seit Jahresanfang um mehr als 70 Prozent nach oben kletterte, im März stieg die Biontech-Aktie in der Spitze sogar um bis zu 220 Prozent. Das Unternehmen forscht derzeit an einem Impfstoff. Daneben schoss auch der Aktienkurs eines weiteren Impfstoffherstellers in die Höhe, einer der aussichtsreichsten Kandidaten. Die Kurspapiere des amerikanischen Biotechs Moderna stiegen nach der Meldung am Montag, dass die ersten Probanden eines möglichen Corona-Impfstoffs Antikörper entwickelten, um bis zu 30 Prozent. Die Meldung sorgte auch am breiten Markt für Optimismus und zog die großen Indizes nach oben.