Nach dem schwarzen Montag : Der Dax ist jetzt 3 Prozent im Plus

Etwas erholt hat sich wiederum am Dienstag auch der Ölpreis. Ein Fass (159 Liter) der europäischen Sorte Brent kostete 4 Prozent mehr als am Vortag. Am Wochenende war der Preis um bis zu 30 Prozent gefallen, nachdem sich die wichtigen Ölförderländer Russland und Saudi-Arabien nicht einigen konnten, die Fördermenge gemeinsam zu reduzieren. Professionelle Beobachter gehen dabei auch davon aus, dass gerade die russische Seite mit diesem Schritt die Vereinigten Staaten im Blick hat – die amerikanischen Fracker benötigen höhere Preise um profitabel zu sein als die russischen und arabischen Konzerne.

Zugleich erwarten die Anleger Details dazu, wie die amerikanische Regierung nun auf die wirtschaftlichen Folgen der Coronovirus-Krise reagiert. Präsident Donald Trump hat am Montagabend neue und umfangreiche Schritte in Aussicht gestellt. Während eines kurzfristig anberaumten Auftritts im Weißen Haus in Washington kündigte er an, mit dem Kongress unter anderem über Lohnsteuererleichterungen sowie über Kredite für Kleinunternehmen reden zu wollen. Angedacht seien auch Hilfen für Menschen, die nach Stundenlohn bezahlt würden – für die also bei einem Arbeitsausfall wegen einer Erkrankung besondere Härten entstehen.

Der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin teilte seinerseits mit, regelmäßig mit dem Notenbankpräsidenten Jerome Powell die Folgen der Virusausbreitung zu besprechen. Die Währungshüter in Washington hatten in der vergangenen Woche schon in einem überraschenden Schritt die Leitzinsen um einen halben Prozentpunkt verringert.