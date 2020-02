Dax im Minus : Coronavirus löst Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt aus

Die Börsen hatten das Coronavirus schon fast abgehakt. Doch nach neuen Erkrankungen in Italien ist die Angst der Anleger zurück – nicht nur in Europa.

Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie hat den deutschen Aktienmarkt am Montag tief ins Minus gedrückt. Der Dax sackte in den ersten Handelsminuten um 2,62 Prozent auf 13.222,97 Punkte ab.

Der M-Dax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte knickte um 2,96 Prozent auf 28.126,01 Punkte ein. Der Euro-Stoxx-50 als Leitbarometer der Eurozone büßte 2,63 Prozent ein.

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten ist spürbar gestiegen. Der Goldpreis zog an, und die Ölpreise gerieten unter Druck. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 3,4 Prozent auf 56,53 Dollar je Barrel. Der Goldpreis dagegen stieg 2,1 Prozent auf ein Sieben-Jahres-Hoch von 1678,58 Dollar je Feinunze und steuert nun auf den größten Tagesgewinn seit sieben Monaten zu. Für heimische Investoren ist Gold mit 1548,36 Euro so teuer wie nie.

In Asien ging es zum Wochenstart insbesondere an Südkoreas Börsen deutlich nach unten, wenngleich sich die Kursverluste in Festlandchina in Grenzen hielten.

In China stieg die Zahl der Toten durch das Virus sprunghaft an, und auch in Südkorea ist zunehmend betroffen. Sorgen bereitet den Investoren ebenfalls der erste größere Ausbruch des Covid-19 genannten Virus in Europa: So stieg die Anzahl der Infizierten in Italien übers Wochenende deutlich.

„Spätestens nach den Entwicklungen über das Wochenende in Sachen Coronavirus dürfte auch dem letzten Anleger klar geworden sein, dass es zu früh war, das Thema abzuhaken und die negativen wirtschaftlichen Effekte als eingegrenzt und vernachlässigbar zu erachten“, schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader.

Auch an der amerikanischen Börse wechseln Investoren in sichere Anlagen und greifen verstärkt zu Staatsanleihen. Das drückt die Rendite der zehnjährige Bonds auf ein Dreieinhalb-Jahres-Tief von 1,4 Prozent. Ihre deutschen Pendants rentieren mit minus 0,475 Prozent so niedrig wie zuletzt vor vier Monaten.

Zudem ziehen Anleger sich aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise beim wichtigen Handelspartner China sich Anleger aus dem australischen Dollar zurück. Die Währung fällt um 0,7 Prozent und ist mit 0,6581 amerikanischen Dollar so billig wie zuletzt vor elf Jahren.