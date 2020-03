Weitere Kursverluste : Dax sinkt unter 12.000 Punkte

Die Furcht vor der Coronavirus-Epidemie hat die Aktienmärkte nach einer kurzen Stabilisierungsphase wieder fest im Griff. Der Dax verlor am Freitag im frühen Handel mehr als zwei Prozent auf 11.700 Punkte. Damit ist das Zwischentief vom Wochenanfang wieder in greifbare Nähe gerückt.

Überdurchschnittlich stark sanken die Aktienkurse der Lufthansa, des Triebwerke-Herstellers MTU und der Deutschen Bank. Ihre Börsenwerte verminderten sich jeweils um mehr als 4 Prozent. Auch die Anteile des Flughafenbetreibers Fraport verbilligten sich merklich. Auf Wochensicht zeichnet sich nun ein weiterer Verlust ab für den deutschen Standardwerteindex. Der M-Dax der mittelgroßen Börsentitel büßte 1,8 Prozent auf etwas mehr als 25.000 Punkte ein. Der Euro Stoxx 50 als Leitindex der Eurozone fiel um zwei Prozent.

Die europäischen Börsen setzen damit den Abwärtstrend fort, der am Vortag schon im Amerika begonnen hatte. In New York verminderten sich die amerikanischen Leitindizes Dow Jones und S&P 500 jeweils um mehr als 3 Prozent. Als ein Grund dafür galt, dass Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand ausgerufen hatte. Auch die Aktienmärkte in Asien melden Verluste, so verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 mehr als zweieinhalb Prozent.

Die andauernde Talfahrt an den Aktienmärkten ist auch insofern beachtlich, weil die amerikanische Notenbank in dieser Woche überraschend die Leitzinsen senkte. Die Währungshüter in Washington entschieden für einen Senkung um einen halben Prozentpunkt – professionelle Anleger halten indes für gut möglich, dass diesem Schritt schon demnächst weitere folgen. Auch der amerikanische Präsident Donald Trump hatte sich unmittelbar geäußert und beklagt, dass dies nicht ausreiche.