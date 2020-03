Wegen Coronakrise : Schweizer Notenbank unter Druck

Der Absturz an den Aktienmärkten und die jüngste Zinssenkung der amerikanischen Notenbank Federal Reserve (Fed) könnte indirekt auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) in Zugzwang bringen. Und zwar dann, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag ihrerseits meint, auf die Ausbreitung des Coronavirus und dessen wirtschaftliche Folgen reagieren und die Zinsen senken zu müssen. Daniel Kalt, Chefökonom der UBS Schweiz, erwartet, dass die EZB den Einlagenzinssatz um mindestens 10 Basispunkte senkt, also von minus 0,5 Prozent auf minus 0,6 Prozent. „In der Folge wird die SNB nachziehen müssen“, sagte Kalt der F.A.Z. Der Ökonom erinnert daran, dass die Schweizer Notenbank nach der Zinssenkung der EZB im vergangenen September die Füße stillgehalten und den Zinssatz bei minus 0,75 Prozent unverändert belassen hatte. Damit hat sich die Zinsdifferenz zur Eurozone bereits verkleinert. Nach allgemeiner Lesart der SNB braucht es aber eine ausreichend große Zinsdifferenz, um die Flucht der Investoren in den Schweizer Franken zu bremsen.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.

Die Schweizer Währung gilt als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Dies erklärt, warum der Franken unter dem Eindruck der sich zuspitzenden Corona-Krise gegenüber dem Euro auf den höchsten Stand seit fünf Jahren gestiegen ist. Ein Euro kostete am Dienstag etwas weniger als 1,06 Franken. Die Schweizer Notenbank stemmt sich dem Aufwertungsdruck mit milliardenschweren Devisenkäufen entgegen. Denn ein allzu starker Franken schadet der wichtigen Schweizer Exportwirtschaft, weil deren Produkte im Ausland dadurch teurer werden. Große Teile der Industrie, deren Exporte zu mehr als der Hälfte in den Euroraum gehen, haben sich zwar in den vergangenen Jahren an den brettharten Franken angepasst. Aber eine so abrupte und schnelle Aufwertung, wie sie nun stattgefunden hat, stellt viele Unternehmen vor Probleme. Sie müssen Preisnachlässe gewähren und damit erhebliche Margenverluste in Kauf nehmen. In Kombination mit den Geschäftseinbußen infolge der Corona-Krise droht dies nun so manche Firma aus der Kurve zu tragen.