Impfkontrollen : Die Corona-Angst fliegt mit

Im Flugzeug ist es eng – schlecht in Corona-Zeiten. Wie kann es da sein, dass so selten jemand nach dem Impfstatus fragt? Ein Erfahrungsbericht.

Frankfurter Flughafen, vor wenigen Tagen: Die Corona-7-Tage-Inzidenz liegt bei mehr als 300, in Deutschland werden die Intensivbetten knapp, es wird über weitere Regelverschärfungen und eine Impfpflicht diskutiert. Lufthansa-Flug LH 1160 nach Valencia ist zum Einsteigen bereit. Der Autor dieses Textes hat online eingecheckt und reist mit Handgepäck. Das Flugzeug ist ausgebucht. Alle tragen Maske, aber dass man eventuell die nächsten zwei Flugstunden direkt neben einem coronainfizierten Passagier sitzt, würde nicht auffallen. Denn es hat niemand gefragt, ob man geimpft, genesen oder getestet ist. Weder bei der ersten Ticketprüfung vor der Sicherheitskon­trolle noch am Gate. Nur beim Online-Check-in musste man bestätigen, dass man die nötigen Dokumente für die Einreise nach Spanien dabei hat. Das Land verlangt einen Impfnachweis oder einen Test. Die Nachweise konnte man hochladen, musste es aber nicht. Auch die spanischen Behörden prüfen nach der Ankunft in Valencia nur, ob man die Erklärung ausgefüllt hat, aber nicht, ob man wirklich geimpft oder getestet ist, wie man es erklärt hat. Beim Rückflug nach Frankfurt mit Ryanair ist es auch nicht besser. Niemand fragt nach Impfnachweis oder Test.

So fliegt man in der schlimmsten Phase der Pandemie auf engstem Raum ungeprüft durch Europa. Ist das eine Ausnahme? Nein, wie andere Flüge zeigen. Auf acht weiteren Europa-Flügen mit verschiedenen Fluggesellschaften seit 1. Juli wurde der Verfasser nur zweimal nach einem Nachweis gefragt. Einmal auf einem Flug nach Großbritannien am Gate, einmal beim Rückflug von der Insel am Schalter, wo die Bordkarte abgeholt werden musste, weil online zwar der Check-in möglich war, aber die Karte wegen der Pandemie nicht auch online ausgestellt wurde.