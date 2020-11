Luxus-Aktien LVMH & Co. : Ferraris oder Handtaschen sorgen an der Börse für Rendite

Ist es dekadent, 5000 Euro für eine Handtasche auszugeben? Vermutlich ist es das. Aber wenn Luxusurlaub nur bedingt möglich ist, dann muss das Geld wenigstens in eine dritte, vierte oder 17. Handtasche investiert werden. Misslich natürlich, dass man sich damit derzeit öffentlich nicht so richtig in Szene setzen kann. Aber es gibt ja zum Glück Instagram, so dass Freund und Feind jederzeit genau sehen können, welch neues Modell schon am Arm baumelt.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Corona-Krise? Vorbei. Die Schlangen vor den Louis-Vuitton-Läden sind schon wieder lang. Die gerade vorgelegten Quartalszahlen der Luxusgüterhersteller werden dahin gehend interpretiert, dass die Luxuswelt wieder in Ordnung ist. Warum auch nicht? Die alten Trends sind intakt. Was soll das viele Geld auf dem Konto, wenn Strafzinsen drohen? Dann doch lieber ein Fläschchen Wein für 20.000 Euro.