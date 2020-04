Corona und der Dax : Die Lage ist ernster, als die Börse glaubt

Wer sich an den Märkten tummelt, der kennt sie alle, die Börsenweisheiten, die sich im Laufe der Jahre ansammeln. „Greife nie in fallende Messer“ gehört genauso dazu wie „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“. Wer sich nicht erklären kann, warum einzelne Werte oder auch ein ganzer Sektor plötzlich in die Knie gehen, dem sei stets dies zur Beruhigung gesagt: Der Markt hat immer recht.

Gerade diese Börsenweisheit aber scheint das Coronavirus auszuhebeln. Als sich die Pandemie von China aus im Februar immer näher an Europa und damit auch an Deutschland heranrobbte, herrschte an den Märkten noch immer gute Stimmung. Es wirkte fast so, als wollte niemand glauben, dass das Virus – obwohl zuvor schon in China geschehen – weitere Volkswirtschaften zum Erlahmen bringen könnte, mit verheerenden ökonomischen Folgen.

Die Aktienmärkte taumelten hinterher

Die Märkte schienen die drohende Gefahr einfach nicht in den Preisen berücksichtigen zu wollen. Bis zu dem geschichtsträchtigen „Schwarzen Montag“ am 9. März, als der Dax um rund 10 Prozent absackte – ausgelöst durch die plötzliche Erkenntnis, was das Coronavirus doch anrichten könnte, vor allem aber durch den eskalierten Ölstreit unter den ölfördernden Ländern. Der Ölpreis fiel wie ein Stein, die Aktienmärkte taumelten hinterher.

Seitdem hat der Ölpreis die Aktienmärkte als Stimmungsbarometer offensichtlich abgelöst. Die Preise des schwarzen Goldes reflektieren die düstereren Erwartungen in die Weltwirtschaft. Wo es keine Produktion gibt, wird kein Öl gebraucht. Die Lage ist so dramatisch, dass der Preis für die amerikanische Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit Menschengedenken ins Minus rauschte.

Kurzum: Wer Öl abnimmt, bekommt sogar noch Geld dafür. Mancher mag dieses Ereignis der negativen Preise als ein rein technisches abtun. Es ist aber zu befürchten, dass es sich dabei um das sprichwörtliche Pfeifen im Walde handelt. Die Lage ist ernst. Sie bleibt es, solange niemand absehen kann, was der Lockdown ökonomisch am Ende wirklich kostet, und solange niemand weiß, ob die nun so vehement geforderten und durchgedrückten Lockerungen im öffentlichen Leben am Ende nicht doch zu einer zweiten Infektionswelle führen werden. Käme es so, dann ginge es wieder zurück auf Los.

Rezession ist unausweichlich

Der Dax dagegen ist längst schon wieder beständig über der 10.000-Punkte-Marke. Macht das Virus aus der Börse eine Zockerbude? Das Kursniveau hat doch nichts mit der Realität zu tun, in der Unternehmen Prognosen senken oder Planungen gänzlich einstellen. Die am Aktienmarkt unterstellten Gewinnerwartungen der Unternehmen sind noch immer viel zu positiv. Fachleute sehen sie mindestens 40 Prozent tiefer. Eine Rezession ist unausweichlich, doch von Panik keine Spur mehr.

An der Abkopplung des Börsengeschehens von der tatsächlichen Lage in den Unternehmen haben die Notenbanken einen gehörigen Anteil. Die milliardenschweren Hilfspakete der amerikanischen Notenbank Federal Reserve oder auch der Europäischen Zentralbank EZB versorgen die Märkte mit billigem Geld. Wo sollen die Investoren es denn unterbringen in einer Zeit der abgeschafften Zinsen? In den sicheren Hafen der Bundesanleihen, wo es außer Sicherheit wenig zu gewinnen gibt? In Gold, von dem Analysten der Bank of America sogar erwarten, dass es auf Sicht von 18 Monaten einen Preis von 3000 Dollar erreichen könnte? Die Alternativen zu Aktien sind schon in den zurückliegenden Jahren der expansiven Geldpolitik immer weniger geworden. Das Coronavirus verschärft den Anlagenotstand immens.

Rückschläge muss es geben

Und doch sollte sich niemand in Sicherheit wiegen, dass dieser Zustand jenseits der 10 000 Punkte die Krise hindurch andauert. Die sogenannte „Bärenmarkt-Rally“ ist ein bekanntes Phänomen in Krisen. Auf Kursstürze folgen sehr häufig Aufwärtsbewegungen und Phasen kurzer Erholung. Im Rückblick aber werden diese Rallys sehr wahrscheinlich in einen länger anhaltenden Abschwung eingebettet gewesen sein. Rückschläge muss und wird es also geben. Es wäre von Investoren etwas viel verlangt, diese Rückschläge herbeizusehnen. Aber wenn sie kommen, kann man ihnen am Ende doch noch etwas Positives abgewinnen: Sie könnten vielleicht das reinigende Gewitter sein, das die Aktienkurse wieder näher an die Unternehmensrealität heranführt.

Die Börse, auch so eine Weisheit, spiegelt die Zukunft wider. Bis Dax & Co. dies als echte Gradmesser wieder leisten können, wird sehr viel Zeit vergehen, vielleicht bis zu einer Normalisierung der Geldpolitik. Das aber kann dauern.