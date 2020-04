Scherbaums Börsenwoche : Krisenprofiteur Hello Fresh im Aktien-Check

Aktualisiert am

Krisenprofiteur Hello Fresh im Aktien-Check

Dominik Richter, CEO und Gründer von Hello Fresh Bild: Unternehmen

Die Corona-Krise hat die Aktienmärkte gehörig durcheinandergewirbelt. Der Dax verlor infolge des Corona-Schocks im Vergleich zu seinem Mitte Februar verzeichneten Allzeithoch innerhalb weniger Wochen knapp 40 Prozent an Wert. Nun haben sich zwar die Märkte etwas beruhigt, von einer ruhigen Lage an der Börse jedoch zu sprechen, erscheint immer noch zu früh.

Das heißt jedoch nicht, dass es keine positiven Ausnahmen geben würde. Einige Titel haben es mitten in Zeiten des Coronavirus geschafft, neue Allzeithochs auszubilden. Zu ihnen gehört Hello Fresh. Der Aktienkurs schloss am gestrigen Donnerstag gut 11 Prozent im Plus und markierte ein Rekordhoch.

Börsianer sehen den Berliner Kochboxen-Anbieter als Gewinner der Corona-Krise. Am 30. März platzte das Unternehmen mit einer über den Markterwartungen Prognose für das erste Quartal 2020 heraus. Der Grund: Corona.

Für die ersten beiden Monate des Jahres hatte das Management ein anhaltend starkes Wachstum beobachtet. Seit der zweiten Hälfte des Monats März 2020 habe sich dieses Wachstum erheblich beschleunigt. Diese erhebliche Beschleunigung des Wachstums sei vor allem auf die größere Nachfrage aufgrund der erhöhten öffentlichen Aufmerksamkeit auf die sich entwickelnde Covid-19 Pandemie zurückzuführen.

Zwischen Januar und März sollten die Umsatzerlöse bei 685 bis 710 Millionen Euro gelegen haben, nach 420,1 Millionen im ersten Quartal des Vorjahres. Diese Umsatzspanne überschritt die zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten Analystenschätzungen deutlich. Mit einem bereinigten Ebitda („Aebitda“) zwischen 55 und 75 Millionen Euro (im ersten Quartal waren es noch minus 26,1 Millionen Euro) wurde die Aebitda-Spanne bei den Konsensschätzungen ebenfalls deutlich überschritten.

Hauptversammlung verschoben

Die Bekanntgabe der Zahlen erfolgt wie geplant am 5. Mai. Dagegen wurde die ursprünglich für den 28. April 2020 geplante Hauptversammlung aufgrund der fortdauernden Ausbreitung des Corona-Virus und der in diesem Zusammenhang verlängerten Maßnahmen des Berliner Senats auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein neuer Termin für die Hauptversammlung soll bekanntgegeben werden, sobald die Verhältnisse dies erlauben.

Es sind aber nicht nur positive kurzfristige Effekte, welche die Kursfantasien rund um Hello Fresh anheizen. Aktuell ist „Social Distancing“ angesagt. Bars und Restaurants sind geschlossen. Gut für Unternehmen, die die Zutaten für leckere Mahlzeiten nach Hause liefern. Daneben können Anleger mit HelloFresh ein Thema spielen, das im Zuge der Corona-Krise etwas in den Hintergrund geraten ist, jedoch nicht weniger wichtig ist: Der Bereich des schonenden Ressourcenumgangs.

Hello Fresh zielt auf die Generation, die nur bedingt noch Zeit und Lust hat, selbst einkaufen gehen zu wollen und vieles am Tag online erledigt. Das Unternehmen stattet seine Kochboxen mit Rezepten für leckere Gerichte aus. Diese enthalten zudem die grammgenauen Zutaten. Das Wegwerfen von überschüssigen Lebensmitteln entfällt. In der heutigen Zeit besonders wichtig: Das Unternehmen setzt immer mehr auf nachhaltige und recycelbare Verpackungen.

Kunden haben die Wahl zwischen der „Veggie Box“, „Classic Box“ und „Family Box“. Die Preise beginnen bei 3,99 Euro pro Portion zuzüglich 4,99 Euro für den Versand. Innerhalb dieser Boxen kann noch einmal zwischen verschiedenen wöchentlich wechselnden Menüs gewählt werden.

Aktie auf Rekordhoch

Nach dem Börsenstart am 2. November 2017 wurden Anleger zunächst nur sehr langsam mit Hello Fresh warm. Seit Mitte 2019 ging es jedoch für die Hello Fresh-Aktie steil bergauf.

Hello Fresh hat noch mehr vor. Schon heute ist das Unternehmen der weltweit führende Anbieter von Kochboxen und lieferte im Geschäftsjahr 2019 mehr als 280 Millionen Mahlzeiten. Im vierten Quartal zählte man rund 3 Millionen aktive Kunden weltweit. Außerdem wurde 2019 ein wichtiger Meilenstein erreicht. Hello Fresh war erstmals auf bereinigter Ebitda-Basis profitabel.

Die Umsatzerlöse kletterten im vergangenen Jahr um 41,1 Prozent auf 1,81 Milliarden Euro. Im Schlussquartal erhöhte sich das Wachstumstempo sogar. Das Umsatzplus lag bei 45,5 Prozent auf 511,8 Millionen Euro. Und nun sorgt das Coronavirus zusätzlich zu den bereits bestehenden mittel- bis langfristigen positiven Wachstumsaussichten für einen weiteren Schub.

An der Börse scheint man an dieses Anlegergeschichte zu glauben, das jüngste Rekordhoch untermauert das. Rein charttechnisch wäre nun die Bahn nach oben frei von Widerständen, womit sich das nächste Kursziel auf die runde 40-Euro-Marke stellt. Kurzfristig eröffnet sich damit ein weiteres Gewinnpotenzial von rund 20 Prozent, langfristig könnte noch mehr Fantasie bei der im M-Dax notierten Hello Fresh-Aktie vorhanden sein.