Aktien in der Corona-Krise : Ist das Schlimmste an der Börse schon überstanden?

Von ihren Tiefständen haben sich die wichtigsten Aktienbörsen in der Coronavirus-Pandemie wieder merklich erholt. Was Anleger jetzt wissen müssen.

War’s das schon? Drei schwache Wochen, minus 25 Prozent und dann geht rs wieder nach oben? Momentan mutet es fast so an. Der den amerikanischen Aktienmarkt breit abbildende S&P-500-Index hat sich seit dem vergangenen Dienstag um 17 Prozent erholt, der F.A.Z.-Index der 100 größten deutschen Werte beinahe ebenso deutlich. Seitdem sich die Corona-Pandemie ausbreitete rund um den Globus bleibt unter dem Strich damit zwar immer noch ein sattes Minus – aber ist vielleicht auch nur noch eine Frage der Zeit, bis das wieder ausgeglichen ist?

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Dass die professionellen Anleger offenkundig umdenken, ist nicht zu übersehen. Sie richten den Blick nach China, wo sich die offiziellen Erwartungen der Einkaufsmanager deutlich verbessert haben, auf höhere Halbleiterexporte aus Korea oder Fortschritte in der Erkennung und Bekämpfung des Coronavirus in Europa und Amerika. All das nimmt etwas Weltuntergangsstimmung heraus.

Und dann ist da ja noch immer der Staat: Im Konkurrenzkampf um den Wähler arbeiten die Demokraten im amerikanischen Repräsentantenhaus an einem vierten Hilfspaket, während das Weiße Haus zusätzlich zu dem bisher verabschiedeten Billionen-Paket noch einmal 600 Milliarden Dollar Unterstützung auf den Weg bringen will.

Es fehlt nicht an Warnungen

Auch wenn an der Börse immer so getan wird, dass dort Rationalität und Emotionslosigkeit herrscht – auch dort agieren Menschen intuitiv, beeinflusst von dem, was sie so hören. Psychologisch verhält sich die Anlegerschar häufig wie ein Hysteriker: Sie verdrängt Unangenehmes so gut und so lange, wie es geht. Sobald aber die Probleme überhand nehmen, und nicht mehr verdrängt werden können, ist sie derweil überfordert, reagiert panisch.

Axel Botte, Marktstratege des französischen Vermögensverwalters Ostrum, weist daraufhin, dass die Marktbelebung nur auf die amerikanische Zentralbank zurückzuführen sei. Diese habe den Dollar geschwächt und die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen wieder gedrückt. Alastair Pinder, Marktstratege der britischen Großbank HSBC, macht darauf aufmerksam, dass es bei institutionellen und passiven Fonds wie ETF in Amerika noch Raum für Abflüsse in Höhe von mehr als 50 Milliarden Dollar gebe – gerade weil neue Bestimmungen in den Vereinigten Staaten Privatanlegern abschlagsfrei große Mittelabzüge aus bestimmten Pensionsfonds erlaubten. Zudem setzten amerikanische Konzerne zunehmend Aktienrückkaufprogramme aus, die während des vergangenen Jahrzehnts die größte Marktstütze darstellten. Und Charles Hepworth, Geschäftsführer im Anlagebereich von GAM Investments, warnt gar vor der zweiten Welle der Pandemie mit einem mutierten Virus. Dies mache die Entwicklung eines Impfstoffs noch komplizierter – bis dahin müssten die Staaten die Reisetätigkeit streng überwachen. Ein verfrühtes Ende der Eindämmungsstrategie, wie sie etwa der amerikanische Präsident Trump anstrebe, könne für die Wirtschaft und den Gesundheitssektor verheerend sein.

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können. Wieland Staud, technischer Analyst und F.A.Z.-Kolumnist, wies wiederum unlängst auch daraufhin, dass die Marktstimmung für eine Wende noch nicht reif sei. Bislang sähen noch zu viele in dem Einbruch eine Einstiegschance. Baissen endeten hingegen erst dann nachhaltig, wenn fast alle das Handtuch geworden hätten.

true