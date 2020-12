Pandemiekosten : Die traurige Botschaft

Herzlichen Glückwunsch, Sie wurden zum Pestkanzler ernannt! Nun entscheiden Sie, wie Deutschland in der Pandemie agiert. In finanziellen Belangen berät Sie gerne unser Autor. Notendruck, Steuererhöhung oder Vermögensabgabe – was darf’s sein?

Wenn es in den letzten Jahren weihnachtete, habe ich mich stets bemüht, Ihnen eine (frohe) Botschaft zu überbringen. Das wird in diesem Jahr, so fürchte ich, leider nicht klappen, und der Grund ist Corona. Ich habe Sie im April dieses Jahres gefragt, wer für die wirtschaftlichen Schäden aufkommen soll, die durch diese Pandemie verursacht worden sind, und Sie haben sich in würdevolles Schweigen gehüllt. Das ist Ihr gutes Recht, doch ich gehe davon aus, dass Sie nicht so naiv sind wie Grüne und Rote, bei denen der Strom aus der Steckdose kommt und das Geld vom Himmel fällt. Irgendjemand wird die Zeche bezahlen müssen, und das werden im Zweifel natürlich Sie sein – oder sehen Sie das anders?

Sie werden in diesem Jahr „ruhige“ Weihnachten feiern, und Sie werden viel Zeit haben, über das Leben nachzudenken, weil Ihnen weder Freunde noch Verwandte auf die Pelle rücken und auf die Nerven gehen werden. Das sind in meinen Augen ideale Voraussetzungen für ein Experiment der besonderen Art. Ich möchte Sie über die Feiertage zum „Pestkanzler“ ernennen und Sie mit allen Vollmachten ausstatten, die zur Abwehr von Gefahren für Leib und Seele nötig sind. Sie haben das Wirtschaftsleben heruntergefahren, um die Zahl der Toten zu minimieren. Das war ein Gebot der Nächstenliebe. Nun verteilen Sie seit Wochen riesige Geldsummen, um das Volk zu beruhigen. Das ist kein Gebot der Nächstenliebe, weil Sie genau wissen, dass Sie dieses Geld gar nicht haben. Folglich müssen wir jetzt darüber reden, wer die Sause bezahlen soll.