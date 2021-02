Scherbaums Börse : Dividende gut, alles gut

Aktualisiert am

Zuverlässiger Dividendenzahler: Flaggen des Versicherungskonzern Allianz wehen anlässlich einer Hauptversammlung vor der Olympiahalle in München. Bild: dpa

Dividenden wurden in Zeiten von Negativzinsen und fallenden Renditen zinsgebundener Investments, die immer häufig nicht einmal die Inflation ausgleichen konnten, oft als der „neue Zins“ gefeiert. Kein Wunder, waren Dividenden doch bei vielen Anlegern die einzigen Einnahmen abseits der Kursgewinne.

Anleger, die auf dividendenstarke Titel bauten, wurden seit der Finanzkrise 2008 zudem selten enttäuscht. Die Ausschüttungen hatten bei manchen Unternehmen die Zuverlässigkeit eines Tagesgeld-Kontos während der 1990er-Jahre. Und spätestens als im Juli 2012 der damalige EZB-Präsident Mario Draghi seine „whatever it takes“-Rede hielt und eine langdauernde Niedrigzinsphase in der Euro-Zone ankündigte, haben sich Dividenden-Titel mit jährlichen Ausschüttungen von drei, vier oder mehr Prozent für viele schlicht als der neue Zins etabliert.

Das funktionierte lange Zeit gut, doch dann kam das Jahr 2020 und Corona. Es war ein ziemliches Schreckensjahr für Dividenden-Anleger. Auf einmal fielen gerade die zuverlässigen Dividendenausschüttungen im März als erstes der Corona-Krise zum Opfer.

Die Aktienkurse brachen ein, die Sorge um die eigene Liquidität, gepaart mit der Angst vor einer weltweiten Depression, ließen auch Traditionskonzerne zurückrudern, die Prognosen streichen und die Aktionäre auf eine (Null-)Diät setzen.

„In vielerlei Hinsicht war das Jahr 2020 für Dividenden schlimmer als die globale Finanzkrise. Unternehmen haben die Ausschüttungen nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern oft auch aus sozialen und regulatorischen Bedenken heraus gekürzt“, erklärt Ilga Haubelt von Newton Investment Management und zählt hierfür exemplarisch die Versicherungsgesellschaften und Banken auf.

Dieses Bild spiegelt auch der neue, jährlich erscheinende Global-Dividend-Index von Janus Henderson wider. Ein Drittel der weltweiten Dividendenkürzungen 2020 entfiel demnach, gemessen am Volumen, auf Banken – mehr als dreimal so viel wie auf Ölproduzenten, dem am zweitstärksten betroffenen Sektor.

Folgen der Finanzkrise waren schlimmer

Vergangenes Jahr gab es insgesamt weltweit 220 Milliarden Dollar weniger Dividenden aufgrund der Corona-Krise. Die Ausschüttungen sanken rund um den Globus demnach um 12,2 Prozent auf 1,26 Billionen Dollar, ein Rückgang von 10,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch war es laut Janus Henderson ein geringerer Rückgang als nach der globalen Finanzkrise 2008.

Jedes achte Unternehmen strich seine Ausschüttung ganz und jedes fünfte kürzte sie, doch immerhin zwei Drittel der Unternehmen erhöhten die Dividende oder hielten sie zumindest konstant. Anleger, die in klassische defensive Branchen investiert hatten, blieben von einer (Null-)Diät bei den Dividenden weitgehend unversehrt.

Für das Dividendenjahr 2021 ist man bei Janus Henderson verhalten optimistisch: Ein langsames Abklingen der Pandemie und die durch das erste Quartal verursachte Verzögerung würden auf einen Rückgang der Ausschüttungen im gesamten Jahr um zwei Prozent auf Gesamtbasis hindeuten, heißt es im Bericht. Bereinigt betrage das Minus drei Prozent. Im besten Fall dürften die Ausschüttungen dieses Jahr weltweit um 5 Prozent auf insgesamt 1,32 Billionen Dollar steigen (bereinigt plus zwei Prozent).