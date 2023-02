Aktualisiert am

Commerzbank will überraschend eigene Aktien zurückkaufen

Die Commerzbank in Frankfurt Bild: dpa

Einen Tag vor Veröffentlichung detaillierter Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2022 hat die Commerzbank für eine kleine Überraschung gesorgt. Das teilverstaatlichte Kreditinstitut hat bei der Europäischen Bankenaufsicht der EZB einen Antrag gestellt, um eigene Aktien zurückkaufen zu dürfen. Zusätzlich will die Commerzbank im Mai 2023 für das vergangene Geschäftsjahr 20 Cent Dividende je Aktie zahlen. Für beide Maßnahmen zusammen will die Bank 30 Prozent ihres Jahresgewinns ausgeben. Dies teilte sie am Mittwoch ad hoc mit.

Zuvor gab die Commerzbank am Mittwoch bekannt, dass der Aufsichtsrat den Vertrag des Firmenkundenvorstands Michael Kotzbauer um eher ungewöhnlich lange 5 Jahre bis 2028 verlängert hat. Darüber hinaus stimmte das Kontrollgremium dem Plan zu, den früheren Bundesbank-Präsidenten Jens Weidmann nach der Hauptversammlung Ende Mai zum Aufsichtsratsvorsitzenden zu wählen.

Auch die Gewinnausschüttungsquote von 30 Prozent ist schon länger geplant. Analysten rechneten bisher mit 25 Cent Dividende, wie die von der Commerzbank selbst veröffentlichten Schätzungen zeigen. Der Plan eines Aktienrückkaufprogramms ist dagegen neu und wiegt die Enttäuschung über die geringer als erwartet ausfallende Dividende auf. Zumindest am Mittwoch reagierte die Commerzbank-Aktie, die vor dem Wiederaufstieg in den Dax steht, mit Kursgewinnen.

Aus der dürren Mitteilung vom Mittwoch kann man den Umfang des geplanten Aktienrückkaufprogramms der Commerzbank nur grob herleiten. Analysten schätzen vor Bekanntgabe ihres Jahresgewinns das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis auf 1359 Millionen Euro. Davon sind noch Zinszahlungen an Anleihenbesitzer (AT1) von zuletzt 182 Millionen Euro abzuziehen. Legt man für die dann verbleibenden 1177 Millionen Euro Jahresgewinn 2022 die angepeilte Ausschüttungsquote von 30 Prozent zugrunde, kommt man auf knapp 353 Millionen Euro für Dividenden und Aktienrückkäufe. Da 1,25 Milliarden Aktien ausstehen, lässt sich die Dividendensumme eindeutig mit 250 Millionen Euro berechnen. Damit blieben etwa 100 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien.

Bund erhält 39 Millionen Euro

Der Bund als Besitzer von 15,6 Prozent der Commerzbank-Aktien erhält im Übrigen von 250 Millionen Euro Dividendensumme also 39 Millionen Euro. Es ist die dritte jährliche Dividendenzahlung der Commerzbank , die sie seit der staatlichen Rettung vor gut 14 Jahren leistet. Die Dividende kann zudem nicht darüber wegtrösten, dass der Bund für sein Aktienpaket gut 5 Milliarden Euro gezahlt hat, es aber derzeit nur 2 Milliarden Euro wert ist.

Auch muss die Bankenaufsicht der EZB den Ausschüttungsplänen erst noch zustimmen. Sie sieht Ausschüttungen tendenziell kritisch, weil die Banken dann weniger Eigenkapital haben, um eventuelle Verluste aufzufangen. Auch die Deutsche Bank hat vor rund zwei Wochen neben einer Dividende den Rückkauf eigener Aktien angekündigt. Allerdings blieb Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing vage, als er nach dem Beginn der Aktienrückkäufe gefragt wurde. Dies liegt vermutlich daran, dass es noch an der Zustimmung der Bankenaufsicht fehlt.