Die Zinswende hilft : Commerzbank verdient im zweiten Quartal deutlich mehr als erwartet

Die Sanierung der Commerzbank kommt voran. Im zweiten Quartal 2022 verdiente die Bank dank der gestiegenen Zinsen und des nach eigenen Angaben „starken Kundengeschäftes“ nach Steuern 470 Millionen Euro. Analysten hatten im Durchschnitt nur einen Nettoüberschuss in Höhe von 370 Millionen Euro vorhergesagt. Im zweiten Quartal 2021 hatten noch Sanierungskosten Deutschlands zweitgrößtes börsennotiertes Kreditinstitut mit einem Minus von 527 Millionen Euro tief in die Verlustzone gedrückt.

Doch seither fasst die Commerzbank unter der Führung des Anfang 2021 angetretenen Vorstandsvorsitzenden Manfred Knof besser Tritt, auch wenn es manchmal quietscht, wie Knof vor kurzem im Interview mit der F.A.Z. zugab. 7000 von 10.000 Aufhebungsverträge mit Mitarbeitern seien schon geschlossen, aber nicht immer stünden schon die digitalen Prozesse, die an die Stelle der persönliche Beratung rücken sollen. Am Mittwoch teilte die Commerzbank mit, sie habe 89.000 Kunden netto im zweiten Quartal verloren – angeblich weniger als geplant. Und zumindest laufen die Geschäfte.

Beide Konzernsparten legen zu

Der Sparte Privat- und Unternehmerbank flossen 2,5 Milliarden Euro an Mitteln zu, auch das ausgegebene Kreditvolumen wuchs leicht. Operativ, das heißt im wesentlichen vor Steuern, trug die Privatkundensparte einschließlich der polnischen M-Bank 377 (Vorjahresquartal: 99) Millionen Euro zum Vorsteuergewinn bei, das Firmenkundengeschäft als zweite Sparte lieferte 325 (241) Millionen Euro zum Bruttogewinn. Der Vorstandsvorsitzende Manfred Knof zeigte sich zufrieden. „Wir haben im ersten Halbjahr die Erträge in beiden Segmenten stärker gesteigert als erwartet und unseren operativen Gewinn mehr als verdoppelt. Die starke Ergebnisentwicklung ist ein klarer Beleg, dass unsere Strategie 2024 greift.“

Im ersten Quartal 2022 hatte die Commerzbank schon 298 Millionen Euro verdient nach Steuern und Minderheitsanteilen, so dass sich dieser Nettogewinn nun zum ersten Halbjahr 2022 schon auf 768 Millionen Euro beläuft. Damit ist das vom Vorstandsvorsitzenden Manfred Knof für dieses Jahr gesteckte Ziel eines Nettogewinns von 1 Milliarde Euro in Reichweite. 30 Prozent des 2022 erzielten Nettogewinns will der Vorstand im Frühjahr 2023 an die leidgeprüften Aktionäre, darunter der deutsche Staat mit gut 15 Prozent, ausschütten. Es wäre erst die dritte Dividende seit 2008.

Jahrelang hat die Commerzbank vergeblich steigende Zinsen in ihrer Jahresplanung unterstellt, nun profitiert sie von der Zinswende, die von den Zentralbanken im Kampf gegen die galoppierende Inflation vollzogen wird. Die Konzernerträge wuchsen um 30 Prozent, während die Kosten um 16 Prozent zurück gingen. Hier macht sich bemerkbar, dass die Commerzbank 350 Filialen geschlossen und schon Ende Juni den Zielwert von nur noch 450 Zweigstellen erreicht hat. Allerdings musste die Commerzbank am Mittwoch ihr Kostenziel für dieses Jahr leicht auf 6,4 Milliarden Euro erhöhen – wegen um 100 Millionen Euro höherer Pflichtbeiträge in die Einlagensicherung in Polen. “Dies sollte aber durch stärker steigende Erträge mehr als ausgeglichen werden“, heißt es der Pressemitteilung von Mittwoch.

Inzwischen muss die Commerzbank nur noch 55 Cent aufwenden, um einen Euro Ertrag zu erzielen, im ersten Halbjahr 2021 waren dafür noch fast 73 Cent nötig. Auch die Netto-Eigenkapitalrendite (Rote) bewegt sich mit 5,4 Prozent in die richtige Richtung, liegt aber noch auf im Branchenvergleich zu niedrigem Niveau.