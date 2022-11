Frische Geschäftszahlen : Commerzbank übertrifft Erwartungen – und steckt sich höhere Ziele

Der Commerzbank-Turm in Frankfurt am Main. Bild: dpa

Trotz eines Verlusts ihrer polnischen Tochtergesellschaft M-Bank hat sich die Commerzbank im dritten Quartal 2022 souverän über der Gewinnschwelle gehalten. Wie das teilverstaatlichte Kreditinstitut am Mittwoch mitteilte, verdiente es zwischen Anfang Juli und Ende September nach Steuern 195 Millionen Euro, rund 80 Millionen mehr als zuvor von Analysten im Durchschnitt erwartet, aber 52 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Im ersten Halbjahr 2022 hat die Commerzbank schon 768 Millionen Euro eingefahren, so dass nach neun Monaten in 2022 nun ein Nettogewinn in Höhe von 963 Millionen Euro zu Buche steht. Damit ist das vom Vorstandsvorsitzenden Manfred Knof für 2022 ausgegebene Ziel eines Jahresgewinn von 1 Milliarde Euro schon fast erreicht.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die Commerzbank hat stark gelitten unter der jahrelangen Niedrigzinsphase der Europäischen Zentralbank. Mit der Zinswende in diesem Jahr sprudeln nun die Geschäfte. Dies liegt daran, dass die Einlagen der Kunden noch sehr niedrig verzinst werden, die Zinsen dagegen, die Banken und Sparkassen seit Februar vergeben, deutlich höhere Zinsen abwerfen als zuvor. Dieser Zinsüberschuss ist die wichtigste Einnahmequelle der Commerzbank. Er kletterte allein im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal um satte 44,5 Prozent. Der Vorstand erhöhte daraufhin am Mittwoch die Ertragsprognose für das Jahr 2024 von bisher 9,2 auf 10 Milliarden Euro. Da auch die Kosten stärker steigen als geplant, erhöht sich das Gewinnziel nur leicht von 9 auf 9,2 Milliarden Euro. 30 Prozent vom Gewinn sollen künftig jedes Jahr im Frühjahr an Dividende an die lange Leid geprüften Aktionäre, darunter der deutsche Staat mit 15,6 Prozent der Anteile, fließen. Für Frühjahr 2023 sei eine Dividende fest eingeplant, bekräftigte der Vorstand am Mittwoch, es wäre erst die dritte Gewinnausschüttung seit 2008.

Vorstand kündigt neue Phase an

Nach Jahren der Kostendisziplin mit Stellenabbau und Filialschließungen will Vorstandschef Knof nun sein Augenmerk umlenken. „In der nächsten Phase geht es darum, das Ertragspotential in beiden Kundensegmenten noch konsequenter zu erschließen“, sagte Knof am Mittwoch. Dabei setzt die Commerzbank im Privatkundengeschäft zusätzlich auf die Marke „Comdirect“ und im Firmenkundengeschäft auf ein neues Direktbankangebot.

Neben den besseren Ertragsperspektiven interessiert in der Commerzbank derzeit vor allem der Risikovorsorgebedarf für faule Kredite, schließlich ist das Institut wichtigster Finanzierer des deutschen Mittelstandes. Am Mittwoch teilte die Commerzbank mit, sie habe für ausfallgefährdete Kredite im dritten Quartal trotz wahrscheinlich bevorstehender Rezession wegen der noch hohen Kreditqualität nur moderat mit 84 (Vorjahresquartal: 22) Millionen Euro vorsorgen müssen. Analysten hatten zuvor mit den Risikovorsorgebedarf höher auf durchschnittlich 133 Millionen Euro geschätzt.

Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer hatte zuvor schon im Interview mit der F.A.Z. berichtet, derzeit sei von Kreditausfällen unter seinen Kunden kaum etwas zu sehen. Kotzbauer gab das Versprechen: „Wir stehen die Rezession an der Seite unserer Kunden durch.“ Im dritten Quartal verdient die Commerzbank an ihren 26.000 Unternehmenskunden brutto 536 Millionen Euro, das beste Ergebnis seit sieben Jahren. Die Privatkundensparte, zu der auch die polnische M-Bank gehört, trug operativ 321 Millionen Euro zum Vorsteuergewinn von 267 Millionen Euro bei.